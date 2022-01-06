Пожар произошел в частном доме в селе Богдановка Павлоградского района.

Во время ликвидации пожара в Днепропетровской области пожарные обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"5 января в 16:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Речная, село Богдановка Павлоградского района. По вызову направлены дежурные отделения 50 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и местной пожарной команды", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по прибытии к месту происшествия пожарные приступили к тушению пожара, возникшего в одноэтажном жилом доме.

Огнем повреждено домашнее имущество на кухне. Площадь пожара составляет 2 кв. м.

Во время ликвидации пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело владельца дома.

В 17:03 возгорание локализовано и в 17:06 – ликвидировано.

К тушению пожара привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в дачном доме обнаружены мертвыми пять человек, в том числе трое малолетних детей.

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