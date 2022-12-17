Десять дней врачи боролись за жизнь Виктора Мазуренко и Михаила Пустовита.

После тяжелых ранений в больнице скончались двое черкасских правоохранителей, которые подорвались на мине на Херсонщине.

В сообщении Национальной полиции Украины в Facebook сказано, что 7 декабря группа полицейских, которые проводили стабилизационные меры подорвались на вражеских минах в Херсонской области. Тогда четверо полицейских погибли, а еще четверо получили тяжелые ранения.

"Десять дней врачи боролись за жизнь старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко водителя взвода № 1 роты № 2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области и лейтенанта полиции Михаила Пустовита инспектора взвода № 2 роты № 2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, но, к сожалению, сегодня (речь идет о 16 декабря - УНИАН) их сердца остановились", - сообщает Нацполиция.

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Подрыв полицейских на мине в Херсонской области

7 декабря в Херсонской области во время выполнения задания на минах подорвалась группа полицейских из Черкасской области.

В результате подрыва погибли: начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Еще четверо тогда правоохранителей получили ранения.

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