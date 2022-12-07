Еще четверо полицейских находятся в больнице. За их жизнь борются врачи.

В Херсонской области при исполнении служебных обязанностей погибли четверо полицейских из Черкасской области.

Как сообщили в Нацполиции, еще четверо правоохранителей получили ранения, за их жизни борются врачи.

"Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок – наши коллеги навсегда в строю", - сообщили имена погибших в Нацполиции.

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Полицейские Черкасской области несли службу в составе сводного отряда на Херсонщине. На деоккупированной территории они проводили стабилизационные меры: документировали преступления российских военнослужащих, выявляли места захоронения, удерживания и пыток людей, разоблачали коллаборантов, изымали оружие и боеприпасы, разминировали населенные пункты и позиции врага.

Руководителем сводного отряда был начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области Михаил Куратченко, который всегда вместе с полицейскими выезжал на опасные локации, участвовал в самых сложных операциях.

"Сегодня наши коллеги отправились на очередное задание для проверки информации от местных об оставленном оккупантами схроне. Специализированная оперативная группа, кинолог и взрывотехник во главе с Михаилом Куратченко прибыли к месту, где раньше были позиции врага, недалеко от села Федоровка. Они изъяли боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие для уничтожения. И уже возвращаясь, полицейские попали в минную ловушку оккупантов, которая привела в действие закопанный фугас, изготовленный из боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии. Ребята подорвались на каскаде вражеских мин и боеприпасов. Трое наших коллег погибли на месте, один – скончался в больнице. За жизнь еще четырех полицейских борются врачи", - рассказали детали в Нацполиции.

Освобождение Херсона от российских оккупантов

Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов, в частности города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Херсон.

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