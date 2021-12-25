Следователи Святошинского управления полиции внесли сведения в ЕРДР по статье 115 Уголовного кодекса Украины - Умышленное убийство с дополнительной квалификацией "без вести отсутствует". Однако парня уже нашли.

Столичные полицейские разыскали 13-летнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, на спецлинию 102 обратилась женщина и сообщила о том, что ее несовершеннолетний сын, 2008 года рождения, ушел из квартиры на улице Кулибина и не вернулся.

"Во время разговора с заявительницей ювенальные полицейские выяснили, что парень вышел из дома без верхней одежды и мобильного телефона. Ранее подросток из дома не убегал", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Днепропетровщине пропала девочка, которая уже неоднократно убегала из дома (фото)Сообщается, что следователи Святошинского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной квалификацией "без вести отсутствующий".

На поиски несовершеннолетнего ориентировали все подразделения столичной полиции, кинологов со служебными собаками и военнослужащих Национальной Гвардии Украины.

Впоследствии полицейские сообщили, что несовершеннолетний найден и возвращен родителям.

"Никаких противоправных действий в отношении его за это время не совершено. Ювенальные полицейские общаются с семьей парня", - уточнили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области 12-летняя девочка сбежала из дома за плохие оценки в табеле. Испуганные родители обратились в полицию.

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