Девочка оставила родителям записку, в которой сообщила причины своего исчезновения.

В г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области 12-летняя девочка сбежала из дома из-за плохих оценок в табеле. Испуганные родители обратились в полицию.

Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области.

Утром 24 декабря ребенок пошел в школу и не вернулся. Потом родители нашли записку, где школьница написала, что у нее в табеле плохие оценки, а потому она не вернется домой.

Читайте такжеПод Киевом 8-летний мальчик ушел из дома, получил две двойки в школеМать девочки сразу обратилась в полицию. Женщина рассказала, что дочь не вернулась домой после занятий. Она боялась, что родные ее накажут из-за плохих оценок.

Полицейские оперативно разыскали ребенка. Она находилась у своей подруги.

"Родные были очень благодарны полицейским за то, что вернули ребенка домой. Сейчас с ними полицейские ювенальной превенции проводят профилактическую беседу и разъясняют к чему приводят подобные поступки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кропивницком врач спас школьницу из-под льда. Пятиклассница провалилась под лед на пруду в микрорайоне Озерная Балка возле гимназии новейших технологий обучения.

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