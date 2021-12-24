Когда приехал инспектор, ребенок пожаловался, что за день даже ничего не ел.

На Херсонщине 11-летняя девочка сама позвонила на линию "102" со словами: "Я не знаю, что мне делать", потому что боялась оставаться дома с родителями.

Маленькая жительница Бериславского района рассказала, что родители пьяные ссорятся и папа выгоняет ее с мамой из дома, сообщает отдел коммуникации полиции области.

На место выехали работники ювенальной превенции и представители сельского совета. Родители были дома, оба в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина подтвердила, что муж ее оскорбляет и выгоняет из дома вместе с дочерью. Семья стоит на учете как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Ребенок пожаловался инспектору, что за день еще ничего не ел, в доме не было продуктов. Девочка сказала, что боится оставаться с родителями. Принимая во внимание все условия, было решено временно изъять девочку из семьи. Полицейские разыскали ее тетю, которая приехала за племянницей, и пока ребенок будет с ней", - рассказали правоохранители.

Полиция составила на родителей административные протоколы за совершение домашнего насилия и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. После проведения необходимых проверок будет решаться вопрос о целесообразности возвращения ребенка в семью.

Ранее УНИАН писал, что отныне сообщить о случаях домашнего насилия и насилия по признаку пола можно онлайн. 9 декабря в Украине презентовали сайт правительственной "горячей линии" 1547 - 1547.ukc.gov.ua.

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