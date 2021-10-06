Правоохранитель был на выходном, однако не прошел мимо детей, которым была нужна срочная помощь.

В городе Каменское на Днепропетровщине госпитализировали двух девочек-подростков. Детей спас патрульный. Он шел по улице и увидел, что прямо на земле лежат девочки без сознания.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что двух девочек-подростков, которые лежали без сознания на земле, вечером 4 октября обнаружил патрульный полицейский Виталий Тыква. В выходной день правоохранитель вместе с женой направлялся в детский сад, чтобы забрать сына.

"На улице Никопольский он увидел двух девочек, которые лежали без сознания прямо на земле. Полицейский бросился к ним и стал оказывать домедицинскую помощь. Однако одна из несовершеннолетних имела слабое дыхание - один вдох за 25 секунд. К тому же зрачки детей не реагировали на свет", - говорится в сообщении.

Инспектор вызвал скорую помощь и, увидев рядом мобильный телефон одной из девочек, позвонил родителям. Медики госпитализировали детей.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мариуполе мужчина вколол девушке психотропы и изнасиловал ее, а в Одесской области подростки едва не сожгли дом многодетного отца-одиночки, потому что "хотели развлечься".

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Автор: Светлана Макринская