Пострадавшему ребенку было плохо, и его позже таки отпустили домой, поделилась родственница.

В городе Новомосковск Днепропетровской области в школе №2 во время урока трудов в 9 классе школьники делали стулья, один из мальчиков запустил сидушку от стула как бумеранг и попал в висок другому ученику.

Инцидент на уроке увидел учитель, но никакого значения этому не придал, написала в группе "БАТЬКИ SOS" в Facebook Татьяна Скляр, которая представилась тетей пострадавшего.

По ее словам, мальчика не отвели к медсестре и не вызвали скорую помощь.

Читайте такжеКричала, таскала за волосы: закарпатская учительница агрессивно "воспитывала" мальчика на уроке (видео)"Один парень по приколу решил бросить сидушку стульчика как бумеранг по классу, тем самым попал в голову моему племяннику. Удар прилетел в область виска. Племянник просидел еще два урока и написал бабушке, что ему плохо…", – поделилась родственница.

Скляр добавил, что мальчик пожаловался на головную боль и тошноту. После жалоб бабушка обратилась к классному руководителю, и ученика отвели к медсестре.

"…Медсестра промеряла давление – 145/90 было через два урока после удара. Его отпустили домой, дома болела голова сильно, тошнит, штормит, больно смотреть по сторонам. Сделали МРТ и были у невролога – сотрясение мозга", – сообщила она.

Родственница утверждала, что с родителями мальчика не связывались ни классный руководитель, ни руководство школы.

Ранее стало известно, что в начале сентября в Запорожье в гимназии №8 14-летнему ученику стало плохо посреди урока, у мальчика внезапно остановилось сердце. Ребенок попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Позже – 19 сентября, школьник скончался. Мать ребенка пожаловалась, что в реанимации он подхватил инфекцию и грибок.

Автор: Екатерина Присяжнюк