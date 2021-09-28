В Одесской области подростки едва не сожгли дом многодетного отца-одиночки, который только недавно похоронил свою жену и остался с новорожденным младенцем на руках. Два парня решили поиграть с огнем, потому что хотели развлечься.
Об этом сообщает пресс-служба Подольского районного управления полиции Одесской области.
Так, инцидент произошел в селе Куяльницкой ОТГ. Жительница села увидела, что в доме многодетной семьи начался пожар. Она вызвала спасателей, которые быстро потушили огонь и успели уберечь дом от значительного ущерба.
"Полицейские установили, что разбили окно запертого дома и подожгли диван и занавеску 9-ти и 13-летний местные жители. Малолетние признались, что хотели таким образом развлечься", - добавили правоохранители.
Читайте такжеДерзкое ограбление подростка в Киеве группой малолетних попало на видеоНа момент пожара в доме никого не было. Многодетный отец-одиночка находился со своим трехмесячным сыном в больнице, а его старшие дети были в гостях у родственников. Мужчина имеет одну 13-летнюю дочь и четверо сыновей. Его жена и мать детей недавно умерла.
"Поскольку малолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после установления всех обстоятельств происшествия будет решаться вопрос о привлечении к ответственности их родителей", - сообщили в полиции.
Ранее УНИАН уже сообщал о еще одних подростках из Одесской области, которые придумали неудачный способ развлечься. Дети громили дом и снимали видео, они ломали мебель, а из окон летели техника, посуда и картины
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