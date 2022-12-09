Гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили подозрительных лиц, незарегистрированное оружие и российские агитки на объектах Украинской православной церкви (Московского патриархата) в двух областях.

Как сообщает пресс-центр СБУ, завершены контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Киевской и Херсонской областях. Отмечается, что на территории Пустынно-Николаевского скита, который находится в "запретной" зоне, было выявлено 16 подозрительных лиц, среди которых мужчины спортивного телосложения.

Эти лица находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в Зоне отчуждения, через которую оккупанты пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года, отметили в пресс-центре СБУ.

Видео дня

Отмечается, что в отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Проверяется их причастность к совершению преступлений против государственной безопасности.

На чердаке этого же объекта сотрудники СБУ обнаружили маскировочную сетку, которая обычно используется в военных целях: для маскировки вооружения, техники и инженерных сооружений.

Кроме того, в помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России.

"Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые вероятно, контактируют с гражданами РФ и РБ", - говорится в сообщении.

Также правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия.

Обыски на объектах УПЦ МП

Как сообщал УНИАН, с 22 ноября сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ.

1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно предотвращения деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций.

Сегодня, 9 декабря, стало известно, что сообщено о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата, который осуществлял антиукраинскую деятельность.

Вас также могут заинтересовать новости: