Представитель УПЦ МП распространял российскую пропаганду и унижал граждан по религиозной принадлежности.

Ректору Почаевской духовной семинарии Московского патриархата сообщили о подозрении – мужчина в соцсетях унижал украинцев.

Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти, говорится в сообщении СБУ.

Как выяснила спецслужба, поп Московского патриархата использовал фальшивый профиль в Facebook, чтобы "разгонять" деструктивный контент.

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Во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла "тезисы" Кремля о "внутренней ситуации" в Украине.

"Сейчас архиепископу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины", - заявляют в СБУ.

Обыски в УПЦ МП - актуальные новости

Обыски в зданиях Московского патриархата начались в ноябре 2022 года. Тогда спецслужба посетила Киево-Печерскую лавру, где прославляли Россию.

В первые дни проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек.

Во время контрразведывательных мероприятий СБУ выявляла пропагандистскую литературу, которая отрицает существование Украины, медали за "освобождение Крыма", российские паспорта и символику российских террористических группировок на Донбассе.

Кроме того, во время обысков силовики поймали секретаря Черновицкой епархии МП Никиту с голым несовершеннолетним парнем.

Уже в декабре президент Владимир Зеленский намекнул, что в Украине готовятся запретить деятельность УПЦ МП – "религиозных организаций, аффилированных с Москвой".

На следующий день СНБО ввела санкции против наместника Лавры, Новинского и других священников УПЦ МП. Под ограничения попали около десяти священнослужителей Московского патриархата.

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