Осуществляется проверка лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Служба безопасности Украины осуществляет контрразведывательные мероприятия на территории кафедрального собора Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Борисполе Киевской области.

"Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных громад в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине осуществляет контрразведывательные мероприятия на территории объекта Свято-Покровского кафедрального собора в г. Борисполь на Киевщине", - говорится в сообщении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

В частности, указанные мероприятия проводятся:

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для предотвращения использования аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов;

проверки данных об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и тому подобное.

Также, при непосредственном участии представителей церкви правоохранители в рамках действующего законодательства проводят осмотр территории и помещений с целью обнаружения запрещенных к обороту предметов, а также осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Обыски в УПЦ МП-актуальные новости

С 22 ноября сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в церковных сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ.

1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций.

Сегодня, 9 декабря, стало известно об объявлении подозрения ректору Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата, который осуществлял антиукраинскую деятельность.

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