По словам Зеленского, должна быть обеспечена, в частности, духовная независимость Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно того, чтобы сделать невозможной деятельность в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций. Речь идет об УПЦ МП, где в последнее время СБУ проводит проверки.

Как заявил глава государства в вечернем видеообращении, должна быть обеспечена, в частности, духовная независимость Украины.

"Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души", – сказал Зеленский.

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Президент Украины сообщил, что сегодня состоялось заседание СНБО, на котором говорилось о "многочисленных фактах связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором".

"К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что стоит преодолеть соблазн зла", – отметил Зеленский.

При этом он добавил, что в Украине нужно создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь никакой возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри.

Он также сообщил, что Государственной службе по этнополитики и свободы совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что должна быть проведена проверка наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Также СНБО поручил всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины.

"И применить персональные санкции – фамилии будут обнародованы вскоре", – добавил президент.

Зеленский отметил, что необходимо повысить статус и усилить полномочия Государственной службы по этнополитике и свободе совести. По его словам, состоится реформа этой структуры, которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства.

"Этими и другими решениями мы гарантируем Украине духовную независимость. Хочу подчеркнуть: в 1991 году наше государство стало именно на законный и демократический путь. По этому пути мы и будем идти дальше. Только правовые шаги. Взвешенные решения. И национальные интересы", – подчеркнул президент Украины.

Деятельность УПЦ МП в Украине: последние новости

С 22 ноября сотрудники СБУ осуществляют контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях, на территориях монастырей и епархий Украинской православной церкви Московского патриархата.

В тот же день в Ровненской области проводились мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП. В помещениях УПЦ МП следователи СБУ нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан России.

25 ноября во время контрразведывательных мероприятий в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП были обнаружены документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

27 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории епархиального управления и культового сооружения местной епархии в Ивано-Франковске.

В четверг, 1 декабря, в спецслужбе сообщили, что проверили монастырь УПЦ (МП) на Закарпатье, где монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси". Более 20 человек прошли углубленные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

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