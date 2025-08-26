Медики, которые приехали на место инцидента, констатировали смерть девушки.

В Соединенных Штатах Америки была жестоко убита 23-летняя Украинка Ирина Заруцкая. Произошло это в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Как пишет The Charlotte Observer, девушка недавно переехала в США, спасаясь от войны. Ее тело было обнаружено вечером в пятницу на трамвайной станции South End. На теле были найдены следы ножевых ранений. Медики, которые приехали на место инцидента, констатировали смерть Ирины.

Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве украинки. Им оказался 34-летний мужчина по имени Декарлос Браун. Отмечается, что он был доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Видео дня

"Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Согласно судебным документам, Браун с 2011 года неоднократно арестовывался. Ему предъявлялись обвинения в краже, грабеже с применением опасного оружия и угрозах. Почти все обвинения были сняты. В январе ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении системой 911. Обвинение находится на рассмотрении", – сказано в материале.

В полиции не уточняли, была ли погибшая знакома с подозреваемым и что могло побудить его на нападение.

Журналист WSOC-TV Джо Бруно рассказал в соцсети X, что подозреваемый Декарлос Браун был бездомным. Отмечается, что об этом гласят судебные документы по разбирательству о злоупотреблении системой 911.

Инциденты с беженцами из Украины

В мае 2025 года в Италии в жутком ДТП погибла 21-летняя украинка Карина Рыжкова. В той аварии также погибли 22-летний Луиджи Перруччо и 21-летняя Сара Капилунга. Машина сгорела дотла.

В конце июля в Словении в ДТП погибли пять человек, среди которых – четверо украинок. Авария произошла примерно в 100 километрах к северу от столицы – Любляны.

Вас также могут заинтересовать новости: