Арестованы четверо мужчин, один из них - гражданин Узбекистана.

На юге Германии во время конфликта, вспыхнувшего из-за военной агрессии России в Украине, убили украинского дальнобойщика. Как сообщает BILD, преступление совершено 9 ноября недалеко от населенного пункта Оберрот, на стоянке грузовиков.

"В субботу вечером четверо водителей распивали там алкоголь. 38-летний дальнобойщик из Румынии Ионут Б. рассказал BILD, что просил коллег сделать музыку тише, но те не слушали, продолжали громко смеяться и спорить", - пишет издание.

По словам Ионута, причиной спора между водителями была война в Украине и роль Российской Федерации в этом. После восьми вечера конфликт обострился и перерос в драку.

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В результате убили самого молодого участника конфликта, в котором приняли участие четверо мужчин. В частности, убит 34-летний водитель из Украины. Трое других дальнобойщиков, которым 35, 41 и 45 лет, арестованы. По данным BILD, один из них - гражданин Узбекистана. Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто именно убил украинца.

Другие подробности, в частности, из-за конкретно каких ранений погиб молодой человек, пока не сообщаются.

Убийство украинцев за рубежом

Напомним, в марте в Германии убили беженку из Украины Маргариту Разаз. Также без вести пропали новорожденная дочь убитой, которой было всего пять недель и ее мать - 51-летняя Марина Стеценко.

Впоследствии ребенка нашли, а также задержали двух подозреваемых - 44-летнего немца и 43-летнюю россиянку. Супружеская пара планировала убийство украинки длительное время. Мужчина работает мясником.

Свидетели говорят, что накануне он рассказывал соседям о своем новорожденном ребенке, который якобы находился в отделении интенсивной терапии. По данным СМИ, двух женщин с ребенком в последний раз видели в ресторане. Там все трое встретились с женщиной, которая предложила украинским беженцам помощь в оформлении немецких документов.

Также сообщалось, что в Германии в центре размещения беженцев умер 46-летний украинец. Отмечается, что мужчину с тяжелыми ранениями обнаружил сотрудник службы безопасности в общежитии, который и вызвал скорую помощь.

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