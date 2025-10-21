Далеко не все верят болгарской ясновидящей и этот скепсис подпитывают ее ошибочные предсказания.

Не все предсказания болгарской ясновидящей Бабы Ванги сбылись. Есть некоторые, в которых она ошиблась.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как пишет Sky History, хотя она предсказала такие мировые события, как взрыв Чернобыля, цунами 2004 года в Индийском океане и даже появление "Исламского государства", все равно к ее словам относятся со скепсисом.

Этот скепсис подпитывают ее ошибочные предсказания - от непредвиденных катастроф до политических прогнозов.

1. Победа Обамы на выборах

Ванга верно предсказала победу Барака Обамы на выборах в США и его избрание 44-м президентом. Но она также заявила, что он будет последним президентом этой страны, что не соответствует действительности.

2. Война миров

Инопланетяне должны были высадиться на Земле в 2023 году и начать войну с человечеством.

3. Азиатский взрыв

Баба Ванга считала, что после взрыва атомной электростанции Азия покроется токсичными газами. Она не уточнила дату и год, что укрепило ее последователей в мысли, что это все еще возможно. Но поскольку этого до сих пор не произошло, это предсказание считается одним из ее несбывшихся.

4. Пустыня в Европе

Баба Ванга говорила, что к 2016 году Европа станет непригодной для жизни или практически безлюдной. Считается, что она предвидела либо экологические катастрофы, либо болезни, либо массовую миграцию, в результате которой континент опустеет.

5. Смерть Джорджа Буша-старшего

В 1990-х годах одно из предсказаний Ванги касалось гибели 41-го президента США Джорджа Буша-старшего в результате взрыва самолета. Но он умер в 2018 году от естественных причин.

6. Третья мировая война

Одним из самых пугающих предсказаний Ванги было то, что в 2010 году будут убиты четыре главы государств. Ванга утверждала, что это приведет к Третьей мировой войне.

