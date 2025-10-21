В Европе обеспокоены тем, что Орбан будет принимать Путина.

Запланированный саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште вызвал серьезное беспокойство в Европе из-за пророссийской позиции венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом пишет Financial Times.

"Никому это не нравится. Мы все улыбаемся сквозь зубы, говоря, что это нормально", - рассказал европейский дипломат.

По мнению министра по делам Европы ФРГ Гюнтера Кричбаума, "абсолютно необходимо, чтобы мы сейчас говорили о том, как можно остановить эту войну", но "Украина должна сесть за стол переговоров", иначе это будет "провальное соглашение".

К тому же, отмечается, если Путин прилетит в Будапешт, это будет означать нарушение Венгрией своих международных обязательств, поскольку российского диктатора разыскивает Международный уголовный суд (МУС) в Гааге за военные преступления.

"Неприятно... видеть, что человек, на арест которого МУС выдал ордер, приезжает в европейскую страну", - сказала глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что "единственное место для Путина в Европе - это Гаага, перед трибуналом, а не ни в одной из наших столиц".

Немецкий чиновник сообщил изданию, что существует "ожидание", что Орбан очертит свои планы перед встречей Трампа и Путина, в частности возможность отдельных переговоров между европейскими лидерами и президентом США, но пока ничего не подтверждено. Также, по его словам, министры иностранных дел России и США должны прибыть в Будапешт 30 октября.

Между тем возможность принять "мирный саммит" в Будапеште Орбан назвал политическим достижением. Также он раскритиковал лидеров ЕС за то, что они, предоставляя оружие Украине, "не сохранили открытых дипломатических каналов с Россией".

"Это большая победа для Орбана. Его изображали как изгоя и сильно критиковали за это... А теперь это - отказ от такого нарратива", - сказала аналитик вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

По ее словам, саммит может повлиять на выборы в Венгрии, которые должны состояться весной:

"Для Орбана повышение Венгрии до статуса таких стран, как Турция, Вьетнам или страны Персидского залива, которые могут общаться с кем-либо в мире, безусловно, является повышением статуса".

Однако для украинцев символизм Будапешта имеет другое значение. Как известно, в 1994 году именно в этом городе Россия, США и Великобритания подписали там меморандум о "гарантиях безопасности" для Украины в обмен на ее отказ от ядерного арсенала. Впоследствии сама же Россия в лице Путина нарушила меморандум, аннексировав в 2014 году Крым и осуществив полномасштабное вторжение в 2022-м.

На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге в понедельник некоторые чиновники отметили, что "в Будапеште уже была заключена одна сделка, и она закончилась не очень хорошо для Украины".

"История имеет тенденцию повторяться", - добавил дипломат ЕС.

Вероятная встреча Трампа и Путина в Будапеште

Как сообщал ранее УНИАН, в четверг, 16 октября Трамп и Путин поговорили по телефону и договорились встретиться в Будапеште, чтобы "попытаться положить конец этой позорной войне между Россией и Украиной".

Премьер-министр Венгрии Орбан доволен тем, что Трамп согласился встретиться с Путиным в Будапеште. Он заявил, что это "отличная новость для всех миролюбивых людей мира" и выразил готовность начать подготовку к саммиту.

По мнению народного депутата Украины Александра Мережко, "есть сомнения, что такая встреча состоится". Он считает, что Путин побоится лететь в Венгрию через воздушное пространство европейских стран, мол, "он параноик, боится покушений и так далее".