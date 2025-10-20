От массированной российской атаки ракетами и дронами в Павлоградском районе пострадало много людей. Об этом сообщил врио начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко в Telegram.
"В Павлограде пострадали 16 человек, 15 из них - госпитализированы. Четверо - "тяжелые", остальные в состоянии средней тяжести. Поврежден инфраструктурный объект, возник пожар", - говорится в сообщении.
Кроме того, россияне направили беспилотник и на Вербковскую громаду. Там также было возгорание.
Также, российская армия ударила артиллерией и FPV-дронами по Никопольщине. Попала по самому Никополю, а еще Покровской и Мировской громадах.
"Изуродованы агрофирма, многоэтажка, 2 частных дома и 2 хозяйственные постройки, газопровод, линии электропередач", - сообщил Гайваненко.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты наносят удары по Павлограду с начала полномасштабного вторжения. В результате атак гибли не только взрослые, но и дети.
В июле от ударов захватчиков в городе были изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка.
РФ расширила радиус действия реактивных авиабомб
Кроме того, россияне начали запускать по Украине управляемые авиабомбы с реактивной тягой, которые долетают уже до Полтавщины. Сейчас подобные случаи являются редкостью, эксперты говорят, что это экспериментальные запуски. Однако Украине нужно уже сейчас искать противодействие такой угрозе.