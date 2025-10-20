В июне 2025 года Александр Тарнавский оставил две должности - командира оперативно-тактической группировки "Донецк" и командира 9-ого армейского корпуса.

55-летний бригадный генерал Александр Тарнавский, который в начале лета ушел с должности командира оперативно-тактической группировки "Донецк" и командира 9-го армейского корпуса, возвращается на это же место, рассказали двое собеседников в Силах обороны Украинской правде.

Издание отмечает, что согласно информации, в начале июня Тарнавский оставил обе должности из-за проблем со здоровьем. Вместо него был назначен на должность начальника штаба 9-го корпуса 50-летний генерал-майор Виктор Николюк. Примечательно, что ОТГ "Донецк" как временный орган был ликвидирован в рамках корпусной реформы.

Сообщается, что время от времени Николюка можно было увидеть на фотографиях главкома из командировок на Покровское направление, где и действует 9 корпус. Однако, на днях Тарнавский вернулся на свое прежнее место.

Как удалось узнать изданию, Николюка Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил командиром другого - 20-го корпуса, который действует на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Он занял место полковника Максима Китугина, которого сняли с должности из-за прорыва россиян на Днепропетровщину.

Также, как говорится в статье, Тарнавский командовал ОСУВ "Таврия" во время неудачного наступления Сил обороны на Мелитопольском направлении летом 2023-го.

Тогда украинская армия пошла в атаку на заблаговременно анонсированном направлении, при этом имея слабую разведку и планирование. Чтобы прорвать первую линию российской обороны, украинским военным в районе Роботино понадобилось долгих три месяца. Несмотря на это уже через год Роботино вернулось под контроль врага.

В декабре 2024 года Тарнавский занял должность командира 9-го корпуса и закрепленного за этим корпусом ОТГ "Донецк". В марте 2025-го с момента назначения Тарнавского в зоне его ответственности было сменено по меньшей мере восемь комбригов. Двое из них убеждены, что их увольнение инициировал сам Тарнавский.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что поскольку российский диктатор Владимир Путин не может захватить Донбасс военным путем, он пытается манипуляциями получить эти территории без боя. Гетьман напомнил, что украинские территории, которые находятся в оккупации с 2022 года, уже внесены в Конституцию РФ как ее земли. Поэтому, военный предполагает, что это требование о передаче территорий Украиной больше направлено для внутреннего потребления, для того, чтобы подать это как победу вроде бы в войне и выполнение задач.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что Украина вместе с союзниками приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Он подчеркнул, что это произошло благодаря усилиям главы Белого дома Дональда Трампа. В то же время, Зеленский отметил, что ситуация в Украине не имеет аналогов в мире, а ее масштабы превышают другие вооруженные конфликты. Однако, по его мнению, в последнее время появились предпосылки для реального продвижения к миру.

