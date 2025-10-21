В Америке считают, что такое решение представляет риски для стабильности рынка.

США выступают против плана Европейского Союза по расширению использования замороженных российских активов для поддержки Украины "Группой семи" (G7). Об этом сообщили источники Bloomberg.

Американские чиновники сказали своим европейским коллегам, что пока США не присоединятся к этой инициативе во время переговоров в кулуарах заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе, отметили собеседники издания.

Один из источников добавил, что США в качестве причины своей неготовности назвали риски для стабильности рынка. Другой источник сказал, что сейчас США просто не берут на себя никаких обязательств.

"Этот шаг является неудачей для ЕС, который пытался привлечь остальные страны "Большой семерки" к своему плану использования замороженных активов центральных банков в качестве обеспечения для привлечения кредитов на сумму до 140 млрд евро (160 млрд долларов) для Украины. Европейская комиссия, исполнительный орган блока, готовит детальный проект механизма, но не опубликует его до того, как лидеры ЕС дадут свое согласие, что, вероятно, состоится на саммите в Брюсселе в конце этой недели", - подчеркнули в Bloomberg.

В свою очередь европейские чиновники разочарованы тем, что США отказались от плана на этапе, когда они уже движутся вперед, ведь ранее администрация Трампа призвала ЕС больше использовать российские средства.

"Хотя сумма активов, хранящихся в США, является минимальной, поддержка США плана ЕС была бы позитивным сигналом для других стран. В рамках G7 Великобритания и Канада поддерживают инициативу Европы, тогда как Япония, как считается, присоединяется к США в более осторожном подходе", - подытожили в издании.

Вопрос российских активов - последние новости

Ранее Bloomberg писал, что Великобритания и Канада присоединятся к плану ЕС по передаче активов РФ для Украины. По информации источников издания, европейские союзники близки к заключению соглашения о предоставлении займов через механизм, который позволит им избежать прямого захвата активов.

"Займы помогут стране приобрести оружие, в том числе у США, после того, как администрация президента Дональда Трампа решила начать взимать за него плату. Они также будут направлены на поддержку экономики Украины в целом", - добавили в Bloomberg.

Также накануне лидеры Великобритании, Франции и Германии договорились передать замороженные активы РФ на поддержку ВСУ. Тогда они отметили, что сделают это в сотрудничестве с США.

"Мы готовы двигаться в направлении скоординированного использования стоимости замороженных российских суверенных активов для поддержки вооруженных сил Украины и, таким образом, привести Россию к столу переговоров. Мы стремимся сделать это в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки", - говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

