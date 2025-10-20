Православный праздник сегодня в народе прозвали Иларионов день.

21 октября по новому календарю украинские православные верующие вспоминают преподобного Илариона Великого. В народе этот день окружен особыми традициями и приметами, связанными с окончанием осени и подготовкой к зиме. О том, какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю и что принято делать в эту дату - рассказываем ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

21 октября (3 ноября по старому стилю) православные христиане чтут память преподобного Илариона Великого.

Иларион жил в III-IV веках в Палестине. В юности он учился в Александрии и там познакомился с преподобным Антонием Великим. После этого знакомства Иларион принял христианскую веру. Вернувшись домой, он раздал имущество нуждающимся, а сам ушел в пустыню неподалеку от города Маиума, где жил в трудах, и молитвах.

Видео дня

Известен случай, когда на святого напали разбойники, но потом они услышали его проповедь и раскаялись, а затем приняли крещение. С того времени о Иларионе узнали другие люди - к святому стали идти за исцелением.

Последние годы Иларион жил на Кипре, там предсказал собственную смерть и был и похоронен.

Какой сегодня православный праздник отмечают по новому стилю еще:

вспоминают мучеников Дасия, Гая и Зотика;

святителя Илариона, митрополита Киевского;

преподобного Илариона, схимника Киево-Печерского;

перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 21 октября вспоминают святую Пелагию Антиохийскую.

О чем просят верующие в этот день, главные обычаи и что сегодня нельзя делать

21 октября обращаются в молитвах к преподобному Илариону Великому - у святого просят исцеления от болезней, спокойствия для души, помощи в трудных жизненных ситуациях.

И по церковным, и по народным традициям, сегодня - время молитвы и домашних дел. В народе день прозвали Иларионов и, как и другие праздники, он считается предзимьем - осень отходит, но зимы еще нет. Так как на улице в это время обычно уже холодно, то принято хлопотать по дому: можно убирать, чинить вещи, заниматься рукоделием.

Церковь сегодня, как и всегда, предостерегает от ссор, зависти, осуждения, следует избегать отчаяния и уныния - это также считается грехом.

Согласно народным поверьям, в Иларионов день не советуют отправляться в дальнюю дорогу - нужно опасаться происшествий.

Также не следует:

поднимать с земли деньги и другие находки - это к порче;

жаловаться на жизнь - станет еще труднее;

отказывать в помощи нуждающимся - тяжкий грех.

Лениться и проводить сегодняшний день в безделье - к болезням, не жалуются в этот день и на погоду. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 21 октября

По природе в этот день можно понять, какой будет зима и чего ждать от погоды:

береза еще не сбросила листья - снег выпадет поздно;

облака низко плывут - жди мороза;

ветер с юго-востока - к потеплению;

много грибов - холод придет нескоро;

закат алый - весь месяц будет с морозами и солнцем.

Считается, что сегодня рождаются счастливые и удачливые люди.

Вас также могут заинтересовать новости: