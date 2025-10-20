Президент использовал песню, которая принесла артисту славу после выхода фильма "Top Gun".

Американский певец Кенни Логгинс резко осудил использование своей культовой песни "Danger Zone" в искусственно сгенерированном видео, опубликованном президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечает Mirror, причиной возмущения стала публикация на платформе Truth Social, где политик в короне управляет военным самолетом и "бомбит" протестующих экскрементами под звуки хита из фильма "Top Gun". Видео появилось на фоне масштабных акций "No Kings", в которых около семи миллионов американцев выступили против ограничения гражданских свобод.

Артист призвал не использовать музыку как инструмент разъединения, поскольку американцы сейчас должны искать способы единения, а не противопоставления:

"Это несанкционированное использование моей песни "Danger Zone". Никто не спрашивал моего согласия - и даже если бы спросили, я бы его не дал. Я требую немедленно удалить мое исполнение из этого видео".

Кенни Логгинс - не первый музыкант, который протестует против использования своих композиций политиками. Ранее Оззи Осборн, Стивен Тайлер, Брюс Спрингстин, Нил Янг, Брэндон Юри и группа ABBA также публично запрещали Трампу использовать их музыку в своих кампаниях.

