Фламинго раньше подпускали людей близко, но сейчас очень напуганы войной.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" неожиданно задержались несколько сотен розовых фламинго, которых также называют фениксами из-за мистической внешности.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. "Розовые фламинго задержались еще на неопределенное время в Национальном природном парке "Тузловские лиманы"", - отметил ученый.

По его словам, недавно было зафиксировано, что розовые фениксы готовятся к миграции на Юг. Действительно, подтверждает Русев, так и произошло: пару тысяч птиц 16 октября уже полетели через Черное море в сторону Румынии.

"А у нас в нацпарке осталось еще несколько сотен фламинго на разных лиманах. Они активно питаются и, в отличие от первых лет, когда они подпускали близко, сейчас уже очень боятся людей и особенно мощных взрывов", - констатировал ученый.

Он обнародовал видео, на котором можно увидеть невероятно красивых птиц, питающихся на мелководье. Как уточняет Русев, это видео он сделал 20 октября на Джантшейском лимане.

Заповедник "Тузловские лиманы": новости

Напомним, в сентябре в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области неожиданно вернулись редкие фламинго, которые ранее покинули заповедник из-за войны.

Птиц видели в соседней Румынии в Добрудже, но впоследствии они все же вернулись. К сожалению, в этом году удивительные птицы, остановившиеся в Одесской области, не смогли вывести потомство из-за войны.

