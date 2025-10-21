В историческом отчете 1870 года описывается экземпляр с щупальцами длиной 36,58 метра.

В тихих глубинах Северной Атлантики по воде дрейфует желеобразный гигант, тянущий за собой массу щупалец, которые могут достигать длины школьного автобуса. Речь о медузе волосистая цианея (Cyanea capillata), пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что волосистая цианея имеет биолюминесцентное свечение и издавна завораживает тех, кто изучает морскую жизнь. По некоторым оценкам, это самая тяжелая медуза на Земле. Ее масса тела может превышать одну тонну.

Кроме того, в издании поделились, что в историческом отчете 1870 года описывается экземпляр, найденный у побережья залива Массачусетс. Та медуза имела щупальцы длиной 36,58 метра.

В издании подчеркнули, что далеко не все особи волосистой цианеи достигают таких гигантских размеров. Тем не менее Книга рекордов Гиннесса признает этот вид самым большим и самым тяжелым из всех известных медуз.

Несмотря на свои размеры, волосистая цианея является хрупким существом. В издании отметили, что эта медуза на 95% состоит из воды, а также не имеет костей, крови и даже центрального мозга. Вместо этого волосистая цианея полагается на диффузную нервную сеть и древний план выживания.

Тем не менее волосистая цианея не является пассивным существом. У этих медуз есть тысячи ядовитых щупалец, которые могут болезненно ужалить человека, а в редких случаях - привести к летальному исходу.

В издании добавили, что волосистая цианея чаще всего встречается в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане. Она избегает теплых или мелких вод, предпочитая более прохладные температуры глубоких течений. Именно поэтому многие люди не видели эту медузу.

Ранее ученые обнаружили новый вид медуз, которые, возможно, обладают арсеналом уникальных ядов. Новый вид получил название Santjordiapagesi.

Отмечается, что Santjordiapagesi обнаружили на глубине почти 812 метров недалеко от японских островов Огасавара. Эти медузы плавали вокруг глубоководного вулкана, известного как кальдера Сумису.

По словам ученых, новая медуза, которую видели только дважды, представляет собой зонтикообразную медузу размером около 10 сантиметров. Выяснилось, что она настолько отдаленно связана со всеми другими видами, что ученым пришлось дать не только новое название вида, но и целый новый род и подсемейство.

