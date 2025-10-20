Одной из них является знакомое многим игнорирование.

Многие люди попадают в токсичные отношения не потому, что хотят этого, а потому, что неосознанно воспроизводят модели, которые усвоили в детстве.

Как пишет для Psychology Today психолог Марк Траверс, некоторые из "унаследованных" у родителей поведенческих схем могут быть чрезвычайно вредными для взрослых отношений. Люди могут травмировать своих партнеров, даже не понимая, почему это больно.

Специалист назвал две распространенные модели поведения, которые разрушают доверие. По его словам, если партнер не готов меняться, несмотря на ваши просьбы, это тревожный сигнал:

Видео дня

1. Игнорирование

По словам Траверса, молчаливое наказание - это один из самых распространенных, но и самых токсичных способов воздействия в отношениях. Партнер сознательно прекращает общение с вами, не отвечает на сообщения, молчит и избегает контакта.

Это не то же самое, что взять паузу, чтобы успокоиться. Silent treatment - это способ заставить другого человека почувствовать вину и наказание через отсутствия внимания. Такое поведение часто усваивают в детстве, когда один из родителей "наказывает молчанием" или демонстративно отстраняется, пока другой не извинится. Впоследствии этот сценарий переносится во взрослую жизнь.

Исследование, опубликованное в Group Processes & Intergroup Relations, показало, что подобное игнорирование угрожает базовым человеческим потребностям - в принадлежности, самоуважении, контроле и ощущении смысла. Когда партнер вас не замечает, даже находясь рядом, это воспринимается как отвержение.

Любящий партнер действует иначе. Если ему нужно побыть наедине, он скажет об этом прямо, а не оставит вас в неизвестности, потому что знает, как страшно оказаться в тишине.

2. Использование уязвимости против вас

Уязвимость является фундаментом настоящей близости. Когда мы открываемся, делимся страхами или неуверенностью, мы совершаем акт доверия. И ожидаем, что партнер отнесется к этому бережно. Но если человек использует ваши слабые места против вас - шутит над ними, преуменьшает ваши переживания или бросает в ссорах то, чем вы делились, - это форма эмоционального насилия.

Такие реакции часто происходят из детства, где проявления эмоций высмеивались или игнорировались. Человек учится, что открываться опасно, и бессознательно продолжает этот сценарий во взрослых отношениях.

Исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, показало, что уязвимость сама по себе вызывает тревогу даже у уверенных в себе людей. Большинство боится, что их воспримут как слабых, а даже положительная реакция партнера не всегда сразу снимает эти опасения. Если же вместо поддержки мы сталкиваемся с насмешкой или обесцениванием - это оставляет еще более глубокие раны.

По словам Траверса, любящий партнер никогда не обратит вашу искренность в оружие. Он слушает без осуждения, реагирует с теплом и поддержкой, подтверждая, что ваша откровенность находится в безопасности.

Напомним, ранее доктор философии Тайлер Джемисон предложила парам использовать в отношениях известное правило Анонимных Алкоголиков.

Вас также могут заинтересовать новости: