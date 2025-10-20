Трамп заявил, что Украина не сможет отвоевать ни одной оккупированной территории у России, поэтому следует использовать дипломатию.

Президент Украины Владимир Зеленский заручается поддержкой европейских партнеров после напряженной встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает The Washington Post.

По данным издания, Трамп сказал Зеленскому, что ему следует пойти на уступки, чтобы война закончилась или же он рискует уничтожением со стороны России.

Указывается, что лица, знакомые с ходом разговора двух лидеров на условиях анонимности рассказали, что встреча в Белом доме была напряженной, президент США отверг привезенные украинской делегацией карты с линии фронта и призвал Киев отдать весь Донбасс России.

Видео дня

"Он сказал, что президент России Владимир Путин уничтожит вас, если вы не согласитесь сейчас. Зеленский имел свои карты и все остальное, и он объяснял ему, но Трамп не хотел ничего слышать.", - поделился один из собеседников.

При этом, собеседник рассказал, что президент США выслушал, но не отреагировал на сообщение Украины.

"Это было что-то вроде: "Нет, слушайте, вы не сможете отвоевать ни одной территории. ... Мы ничего не можем сделать, чтобы вас спасти. Попробуйте еще раз дипломатический путь"", - сказал он.

Также издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 октября, отметил, что "очень важно", чтобы европейцы имели "единую позицию" с Киевом и "также обращались к Соединенным Штатам в различных форматах".

Зеленский поделился с журналистами, что планирует встретиться с европейскими союзниками на этой неделе. По мнению издания, поскольку европейские лидеры выражают поддержку Зеленскому, разочарование Белого дома будет доминировать в дипломатических переговорах, включая саммит Европейского Союза, который должен состояться в четверг, 23 октября.

По словам информированного европейского дипломата, послание Трампа было таким: "Россия хочет только Донбасс, это хорошая сделка, а Путин хочет положить конец войне, и это можно сделать быстро".

Указывается, что переговоры не были такими катастрофическими, как встреча в Овальном кабинете в феврале этого года, однако Владимир Зеленский покинул Белый дом разочарованным.

Информированный источник также рассказал изданию, что непонятно, что заставило Трампа изменить мнение, ведь он несколько недель выражал разочарование Путиным из-за зашедших в тупик переговоров.

"Он может снова передумать. Никогда не знаешь. Риторика меняется, но я не думаю, что меняется политика. Я думаю, что политика заключается в том, чтобы заставить Украину прекратить войну", - поделился он.

Также европейский дипломат сказал, что Трамп также "непрерывно говорил" о "своем недовольстве тем, что не получил Нобелевскую премию мира".

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина все еще может выиграть войну, но это вряд ли произойдет. Трамп добавил, что никогда не говорил, что Украина выиграет в войне, но не исключал возможности, что это может произойти. Также глава Белого дома заявил, что Зеленский и Путин ненавидят друг друга и это усложняет ситуацию. Трамп поделился, что во время телефонного разговора с кремлевским диктатором попросил его прекратить атаковать гражданское население в Украине, но не поделился с журналистами, что ему на это ответил Путин.

Также мы писали, что военный аналитик Франц-Стефан Гади высказал мнение, что ни украинским, ни российским войскам не удастся добиться прорыва в ближайшие полгода. Также он добавил, что война хоть и непредсказуема, но линия фронта остается достаточно статичной. По мнению Гади, россиянам для прорыва не хватает оперативных возможностей, а Украине - человеческих ресурсов. Аналитик добавил, что нынешняя траектория развития событий плохая для Украины, но не катастрофическая.

Вас также могут заинтересовать новости: