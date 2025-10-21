Люди, которые любят фильмы ужасов, имеют определенные черты характера, - исследование

Ученые проанализировали, какой характер имеют любители фильмов разных жанров.

Исследователи из Индии обнаружили связь между предпочтениями относительно фильмов и чертами личности. Как пишет psypost.org, оказалось, что романтические комедии любят приятные в общении люди. А любители фильмов ужасов на самом деле очень доброжелательны.

В исследовании приняли участие 300 студентов колледжей в возрасте от 20 до 23 лет. Результаты и выводы опубликованы в журнале Cureus. В статье исследователи объяснили, что люди часто выбирают развлечения, которые соответствуют их настроению, ценностям или взглядам на жизнь.

Например, некоторые исследования показали, что любители романтических или комедийных фильмов более экстравертны или приятны в общении. Другие предполагают, что люди с высоким уровнем открытости могут предпочитать сложные фильмы, такие как научная фантастика или детективы.

Видео дня

Участники оценили шесть киножанров - приключения, драму, комедию, романтику, ужасы и детектив, выбирая наиболее до наименее желаемое. Они также заполнили личностную анкету из 44 пунктов, которая измеряла черты характера, а именно склонность к экстраверсии, приятность, добросовестность, невротизм и открытость к новому опыту. В опросе использовалась пятибалльная шкала, по которой участники оценивали, насколько сильно они соглашаются или не соглашаются с различными утверждениями о своем характере.

Проанализировав данные ученые обнаружили, что приключенческие фильмы были связаны с более высоким уровнем экстраверсии. Студенты, которые отдавали предпочтение этим быстрым и энергичным жанрам были более общительными и коммуникабельными. Эти предпочтения также показали отрицательную связь как с добросовестностью, так и с невротизмом, что свидетельствует о том, что поклонники приключенческих фильмов могут быть более спонтанными, менее эмоционально реактивными и менее склонными к структурированному поведению.

Драматические фильмы показали другую закономерность. Те, кто предпочитал драмы, имели более высокие показатели добросовестности и невротизма. Это свидетельствует о том, что они могут быть более ответственными и эмоционально чувствительными. Жанр также отрицательно коррелировал с экстраверсией, что означает, что поклонники драм могут быть более интровертными и склонными к рефлексии.

В отличие от других жанров, комедия не обнаружила значимой связи ни с одной из черт личности. Этот вывод указывает на то, что комедия может нравиться широкому кругу людей, независимо от их личностных характеристик.

Студенты, которые предпочитали романтические фильмы, как правило, имели более высокие баллы по показателям невротизма и открытости. Они также реже были экстравертами или приятными настроениями. Это сочетание свидетельствует о том, что поклонники романтических фильмов могут быть эмоционально чувствительными и открытыми к новому опыту, но также могут быть более интроспективными и менее социально кооперативными.

Фильмы ужасов были связаны с более высокими баллами по показателям экстраверсии, доброжелательности и добросовестности. Эти студенты оказались общительными, склонными к сотрудничеству и организованными, даже когда им нравились фильмы, сосредоточенные на страхе и саспенсе. Они также получили более низкие баллы по показателям невротизма и открытости, что свидетельствует о том, что поклонники ужасов могут быть менее эмоционально реактивными и меньше тяготеть к нетрадиционным или абстрактным идеям.

Студенты, которым нравились детективные фильмы, получили более высокие баллы за открытость, что согласуется с мнением, что эти зрители любят интеллектуальные вызовы и контент, вызывающий любопытство. В то же время они получили более низкие баллы за добросовестность и доброжелательность, что может свидетельствовать о большей сосредоточенности на индивидуальном решении проблем, а не на социальной гармонии или структуре.

Наконец, хотя авторы предлагают возможные способы применения результатов исследования в найме и отборе фильмов, к такому использованию следует подходить с осторожностью. На предпочтения в отношении фильмов может влиять много внешних факторов, включая культуру, влияние сверстников и настроение.

Больше новостей о влиянии фильмов ужасов на людей

Напомним, что ранее ученые доказали, что просмотр полнометражного фильма ужасов помогает похудеть, ведь человек тратит не менее 150 калорий. Столько же можно потратить во время 30-минутной ходьбы или легкого бега.

Вас также могут заинтересовать новости: