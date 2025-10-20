Баба Ванга предсказала на 2026 год глобальный финансовый кризис, контакт с пришельцами и опасный поворот в развитии искусственного интеллекта.

Мировое сообщество снова обсуждает жуткие пророчества Бабы Ванги - слепой болгарской мистички, которую называют "Нострадамусом Балкан". Среди ее прогнозов на 2026 год - масштабный финансовый кризис, контакт с внеземной цивилизацией и даже предупреждение об опасном развитии искусственного интеллекта, пишет IBT.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ванга предсказала "денежный кризис", который может охватить как цифровые, так и физические валютные системы, приведя к банковским сбоям и коллапсу рынков. Этот прогноз приобретает новое звучание на фоне современных экономических потрясений и геополитической нестабильности.

Еще одно ее видение - якобы "первый контакт с инопланетянами", который должен состояться в ноябре 2026 года. Мистичка говорила о появлении гигантского корабля в атмосфере Земли, и некоторые астрономы уже упоминают в этом контексте загадочный объект 3I/ATLAS, который приблизится к нашей планете в конце 2025-го.

Также Баба Ванга предупреждала о потопе стихийных бедствий - серии землетрясений, извержений вулканов и экстремальных погодных явлений, которые могут охватить до 8% поверхности планеты.

Отдельно она упоминала "технологическую перегрузку" человечества - момент, когда эксперты осознают, что развитие искусственного интеллекта зашло слишком далеко. Эксперты видят в этом аллюзию на современные дебаты о безопасности ИИ.

Несмотря на скепсис ученых, последователи Ванги считают, что ее пророчества опасно совпадают с нынешней реальностью. И если хотя бы часть из них сбудется, 2026 год может стать одним из самых тревожных в новейшей истории человечества.

