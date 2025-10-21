Область подверглась атаке ударных беспилотников.

Россияне массированно атаковали Черниговскую область, есть попадания в объект теплоснабжения и энергообъект в двух громадах. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

"Область подверглась массовой атаке ударных беспилотников. По сводным данным ПВО и Сил обороны, за сутки зафиксирована 51 воздушная цель, в том числе, 2 баллистические ракеты", - отметил он.

По его словам, есть два попадания "Шахедов": объект теплоснабжения и энергообъект в двух громадах Черниговского района. Из-за этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных громадах области.

"Наши энергетики работают над восстановлением. Критическая инфраструктура переведена на генераторы. Частично развернуты пункты несокрушимости. В случае более длительных сроков восстановления электроснабжения - такие пункты будут разворачиваться дополнительно", - сообщил глава ОВА.

В то же время представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук также рассказал, что Чернигов и объекты КП "Черниговоблэнерго" обесточены. Сегодня утром работники водоканала начали запуск объектов предприятия под альтернативные источники питания.

Также в отдельные районы будет организован подвоз воды. Кроме того, в городе открыты водопроводные колонки, из которых жители многоэтажек могут набрать воды.

Российские обстрелы Чернигова - последние новости

Как сообщал УНИАН, 15 октября оккупанты атаковали инфраструктурный объект в Чернигове. Кроме того, в Семеновке вражеский дрон попал в жилой дом, о пострадавших тогда не сообщалось.

8 октября российские ударные беспилотники атаковали Нежин, Прилуки, Семеновку. В Нежине было попадание в объекты железной дороги, пожары, утром - попадание в энергообъект, из-за чего действовали аварийные отключения. В Прилуках ударный беспилотник атаковал нефтебазу, был пожар. В Семеновке вражеский дрон попал в админздание. Тогда без света остались тысячи абонентов.

Также сообщалось, что 5 октября, враг попал по заправочной станции в Чернигове.

