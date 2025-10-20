Мужчина рассказал, что ему пришлось проделать много работы, чтобы отремонтировать свой Ferrari 360.

Британский автолюбитель и блогер Скотт Чиверс занимается реставрацией различных автомобилей, включая классические спорткары Ferrari. Так один из его последних проектов по восстановлению обернулся настоящей катастрофой, пишет Supercar Blondie.

Скотт Чиверс на своем YouTube-канале показывает процесс востановления Ferrari 360, который был одной из главных икон спортивных автомобилей начала 2000-х годов. Он потратил девять месяцев на восстановление спорткара, который автолюбитель использует для повседневных поездок.

Чиверс признался, что ему пришлось проделать много работы, чтобы отремонтировать свой Ferrari 360. Он сделал полную разборку, перекраску, перетяжку интерьера и капитальный ремонт тормозов.

Несмотря на всю эту тяжелую работу, возникла серьезная проблема. По словам блогера, он задумался над тем, чтобы начать все сначала.

Чиверс рассказал, что во время ремонта виниловая полоса на кузове сжалась, образовав острые выступы вдоль кузова спорткара. Дефект начался с передней части кузова, но распространился и на крышу.

Автолюбитель считает, что проблема возникла из-за того, что полосу сперва нанесли без смазки, после чего пришлось несколько раз перемещать ее.

"Мы девять месяцев кропотливо работали, чтобы этот автомобиль выглядел потрясающе. А теперь мне тяжело видеть его в таком состоянии", - заявил Чиверс.

Кроме того, блогер заметил, что и на других частях куова начали появляться дефекты лакокрасочного покрытия. Чиверс отметил, что эти проблемы могут показаться незначительными, но они, вероятнее всего, потребуют замены 2/3 кузовных панелей спорткара, которые стоят очень дорого.

