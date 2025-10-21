Беспилотники когда-то изменили ход боевых действий в Украине, а теперь им на смену пришли роботы, начиненные взрывчаткой.

На фронте в Украине российские солдаты высунули из окопа кусок картона с надписью "МЫ ХОТИМ СДАТЬСЯ" на видном месте для украинских беспилотников, летавших над ними.

Как пишет издание The Washington Post (WP), длительное время оккупанты крепко удерживали этот участок леса, несмотря на неоднократные атаки ВСУ, пока как-то в июне у их блиндажа не появился новый непобедимый враг. Это небольшой колесный робот, начиненный 62 кг взрывчатки.

Издание отметило, что сдача российских военных в плен дистанционно управляемому наземному беспилотнику на фронте в Харьковской области стала первым случаем, когда Украина заняла позицию и захватила военнопленных с помощью такого устройства, заявили командиры Третьей штурмовой бригады, которая выполняла эту миссию.

Газета WP реконструировала июньскую операцию, которую провели расчеты беспилотников и сухопутных войск бригады, и которая помогла ВСУ вернуть стратегические позиции в Харьковской области, сохранив жизни украинских солдат.

Операция показала, насколько сильно беспилотники меняют современный военный процесс на поле боя в Украине - сначала в небе, а теперь и на земле.

Издание отметило, что наземные беспилотники, когда-то бывшие редкостью, быстро меняют ход войны, не только обеспечивая снабжение и эвакуацию войск на передовой, но и непосредственно участвуя в наступлении.

"Хотя обе стороны используют беспилотники, Украина разрабатывает их для выполнения задач, которые позволят сократить человеческие потери и сохранить ограниченные людские ресурсы в условиях противостояния гораздо более многочисленному противнику", - написало издание.

Указывается, что цена беспилотников варьируется в зависимости от размера, но они гораздо доступнее и точнее артиллерии. Модель, использованная в июньской миссии, обошлась примерно в $1500.

WP подчеркнул, что война превратила Украину в испытательную лабораторию для будущих конфликтов. Теперь у солдат растет спрос на гусеничных или колесных роботов, которые управляются по радиосигналу. Их размеры могут варьироваться от размеров меньше микроволновки до размеров, позволяющих перевозить нескольких человек.

По словам командующего ВСУ, количество задач, выполненных роботами на линии фронта, почти удвоилось с августа по сентябрь.

Украинские солдаты надеются, что роботы смогут взять на себя больше работы на передовой, избавив войска от некоторых наиболее опасных задач.

"Для меня лучшим результатом является не то, что мы взяли пленных, а то, что мы не потеряли ни одного пехотинца", - прокомментировал 26-летний Николай, командир роты беспилотников бригады, руководившей июньской операцией.

Наземные дроны на войне в Украине

Год назад военные рассказали, как дроны изменили ход войны в Украине. Тогда они сообщили о начале развития наземных дронов, чтобы повлиять на ход войны, как это ранее сделали воздушные БПЛА.

Одними из самых распространенных украинских наземных дронов являются "Тарганы", поскольку они универсальны и могут в зависимости от модификации использоваться для заминирования, логистики или уничтожения целей.

