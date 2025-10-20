Однако, возможно, проблема в сыром софте.

Новый iPhone 17 хвалят за хорошую камеру и производительность, однако есть у них и проблемы. После "Scratchgate", когда пользователи жаловались на легко царапающийся алюминиевый корпус, у iPhone 17 появилась куда более серьёзная беда - неустойчивая связь.

Как сообщает Slashgear, владельцы флагманов сообщают о сбоях сотового сигнала и Wi-Fi. Телефон теряет сеть, обрывает звонки, не отправляет сообщения. Некоторые жалуются, что Wi-Fi отваливается сразу после разблокировки устройства.

iPhone 17 получил новую антенную систему и первый собственный беспроводной чип Apple N1, заменивший чип Qualcomm. Предположительно, именно он может вызывать сбои. Впрочем, часть пользователей утверждает, что после установки бета-версии iOS 26.1 связь стабилизировалась, а значит, дело всё же в софте.

Напомним, что в 2010 году Apple уже проходила через похожий скандал с iPhone 4, когда тот терял сигнал, если держать его "неправильно". Тогда Стив Джобс ответил легендарной фразой: "Просто не держите его так".

Пользователям, у которых iPhone 17 теряет сеть, советуют перезагрузить устройство или дождаться обновления iOS 26.1, где уже начали править ошибки. Если и это не помогает - обратиться в поддержку Apple.

Ранее мы рассказывали, что Apple сократит производство iPhone Air из-за плохих продаж модели. При этом вся линейка iPhone 17 чувствует себя хорошо.

