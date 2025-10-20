Чтоб пройти этот психологический тест, нужно выбрать один из трех вариантов.

Семья имеет огромное значение в жизни человека. Именно первые социальные отношения с близкими родственниками часто формируют восприятие мира.

По данным исследования социологов из Университета Северной Каролины, социально изолированные взрослые подвержены заболеваниям с такой же вероятностью, как и те люди, которые ведут малоподвижный образ жизни. Отношения с людьми важны для здоровья так же, как питание и физическая активность.

Простой тест на личность позволит узнать, как ваши первые социальные отношения повлияли на формирование характера и вашего "я".

Психологический тест по картинкам - результаты

Чтоб пройти этот психологический тест на характер, нужно очень внимательно посмотреть на изображение. Не анализируйте, а прислушайтесь к своей интуиции. Вам нужно выбрать семью, которая, по вашему мнению, не настоящая.

Вариант 1

Вы не очень ориентированы на семью в традиционном смысле. Для вас настоящая семья - ваши друзья. Помощь им делает вас счастливым. Вы стараетесь сделать их жизнь лучше. Вероятно, вы росли без сильного отца, а потому стараетесь быть с теми, кто в вас нуждается, например, с матерью.

Изображенная семья, возможно, не самая счастливая из всех, но она вполне настоящая. В ней мать держит за руку и защищает ребенка от равнодушного отца. Вы не хотите, чтоб другие сталкивались с теми же проблемами, а потому считаете такую семью фальшивой.

Вариант 2

У вас очень тесные связи с вашей семьей. Вы искренне верите в длительные, стабильные отношения, которые основаны на преданности и доверии. Потребности и счастье близких для вас на первом месте. Ради этого вы с готовностью игнорируете собственные желания.

Вы легко заметили, что люди на картинке не очень похожи на семью. Взрослые не обращают внимания на ребенка, а он не пытается взять их за руки. С тем же успехом это могла быть группа незнакомцев. Как истинный семьянин, вы легко определили, что это ненастоящая семья.

Вариант 3

Вы, вероятно, выросли в неблагополучной семье. Из-за травмирующего детства вам теперь сложно доверять окружающим. Общение с людьми вызывает у вас тревогу и является истинным испытанием. Вы слишком много думаете и беспокоитесь о будущем.

На этой картинке изображена любящая, счастливая семья. Родители почти обнимаются, а отец держит ребенка за руку. Однако жизнь в неблагополучной семье сформировала ваше мышление таким образом, что такая картинка кажется вам подозрительной. Вы не верите, что такая семья может быть настоящей и считаете ее фальшивой.

