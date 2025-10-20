Доставку 25 'Петриотов' придется ждать до 2030 года? – авиаэксперт

Темпы доставки новых систем Patriot не будут быстрыми, если ждать их от производителей.

Украине придется ждать как минимум до 2030-го года доставку 25 зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot. Об этом рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телеканала Суспільне.

В частности, эксперт отметил, что установок Patriot в мире выпускается немного. Речь о 10-15 системах в год, хотя точных цифр производители никогда не объявляли.

"Это системы дорогостоящие, крайне сложные. Кроме того, за ними очередь стояла, но не настолько большая, чтобы нужно было расширять производство", - отметил Романенко.

Он подчеркнул, что существует другой вариант получения этих систем ПВО Украиной - со складов американской армии.

"Теоретически есть такой путь. Тогда бы мы могли получить эти комплексы за два года. Но они бы не были настолько эффективны как те, которые сейчас выпускаются. Сейчас выпускаются усовершенствованные комплексы, в которых ликвидированы те досадные моменты, которые существовали в Patriot, даже в модели PAC-3", - отметил Романенко.

Например, он отметил, что в моделях PAC-3 радар работал только секторно, на 90 градусов.

"Если ракета прилетает с другого направления, когда есть две ракеты - одна с одного, а вторая - с противоположного, то он способен работать только по одной ракете. Сейчас заменена радарная система в этом комплексе и сейчас уже работает на 360 градусов", - подчеркнул Романенко.

В то же время, если получать новые Patriot по выпуску, то темпы доставки будут крайне низкие.

"Не мы же одни. И даже президент не сможет запретить коммерческой фирме в США отпускать продукцию другим производителям. Там есть куча постоянных контрактов", - сказал Романенко.

Впрочем, если получать эти комплексы от армии США, то в наличии есть только комплексы PAC-2. Они способны сбивать баллистические ракеты, когда эти ракеты пролетают мимо, но не происходит попадания антиракеты в ракету так, чтобы инициировать взрыв боевой части этой баллистики в воздухе.

"Эта ракета просто сбивается. Она не попадает точно по цели, но падает, и боевая часть взрывается так сказать в районе цели", - сказал Романенко.

Поставки 25 систем Patriot Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что готовится контракт на закупку 25 систем Patriot. Глава государства назвал этот процесс долговременной историей.

