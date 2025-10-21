Он призвал людей выйти на улицы в знак протеста против президента в день "Без королей".

Известный американский актер Роберт Де Ниро выступил против американского президента Дональда Трампа. В интервью MSNBC в воскресенье, 20 октября, он заявил, что глава Белого дома "не имеет сочувствия".

Более того, Де Ниро выразил мнение, что президент США хочет навредить своей стране.

"Трамп ничего не понимает о человечестве, о людях. Он не имеет сострадания. Я не знаю, кто он такой, но он инопланетянин, и он хочет навредить этой стране", - сказал Де Ниро в программе "The Weekend" на канале MSNBC.

Также звезда Голливуда добавил, что Трамп хочет причинять боль и людям.

"Это что-то глубоко психологическое в нем, он хочет причинять людям боль. Он хочет нанести вред этой стране, ему все равно", - сказал Де Ниро.

В статье указывается, что известный актер является откровенным критиком американского президента. Де Ниро призвал людей выйти на улицы в знак протеста против президента в субботу, в день "Без королей".

По мнению актера, Трамп хочет забрать у американцев демократию, поэтому и призывает бороться.

"Первый протест против королей состоялся 250 лет назад. С тех пор мы имели два с половиной века демократии, часто сложной, иногда хаотичной, но всегда необходимой. И мы воевали в двух мировых войнах, чтобы ее сохранить. Теперь у нас есть потенциальный король, который хочет ее забрать, король Дональд I", - написал актер на своей странице в Instagram.

Также издание отметило, что директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил в понедельник изданию The Hill, что Де Ниро "не имеет значения уже 30 лет".

"Сейчас он просто выставляет себя на посмешище, выражая ненависть и подстрекая к насилию против других", - добавил Чунг.

В материале говорится, что в 2024 году Роберт Де Ниро поддержал кандидатуру бывшего вице-президента Камалы Харрис на пост президента и призвал своих поклонников поддержать ее во время пикника перед матчем футбольной команды "Филадельфия Иглз".

Встреча Трампа и Путина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев заявил, что его страна готова предоставить российскому диктатору Владимиру Путину воздушный коридор, чтобы он мог добраться до Будапешта, чтобы встретиться второй раз за этот год с президентом США Дональдом Трампом. В то же время, Георгиев отметил, что Москва не подавала соответствующего запроса. Примечательно, что Болгария не имеет границы с Венгрией, но эти страны граничат с Сербией, которая имеет "тесные исторические связи" с Россией.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что во время встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште за столом переговоров должны быть представители Украины и Европы. Макрон отметил, что к разговорам о будущем Украины стоит привлечь и ее саму. Он добавил, что с того момента, как обсуждаются вопросы, затрагивающие безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом.

