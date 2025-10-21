Мережко вообще считает, что Путин не готов и не будет никогда, видимо, готов к серьезным переговорам.

Проведение встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал в интервью УНИАН большой ошибкой.

"У меня есть сомнения, что такая встреча состоится. Я думаю, что сейчас это 50 на 50. Проведение в Будапеште - это уже большая ошибка", - отметил Мережко.

Он пояснил, что у всего мира и, тем более, у Украины слово "Будапешт" ассоциируется с Будапештским меморандумом.

"Очередная встреча и "Будапешт" - это все равно, как Мюнхен, например, ассоциация возникает с Мюнхенским заговором 1938 года", - добавил он.

Мережко не исключает, что это может быть предвыборный ход со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Он понимает, что может проиграть выборы. Ему надо сделать какой-то жест, чтобы создать иллюзию того, что якобы он способствует миру и так далее. Это очень циничная политика", - высказал мнение народный депутат.

Также председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики отметил, что непонятно, откуда вообще такая идея появилась. В любом случае, Мережко считает ее неудачной.

"Есть четкая основа, которой придерживалась предыдущая Администрация, и очень хотелось бы, чтобы и Трамп ее придерживался: ничего об Украине без Украины", - напомнил он.

То есть, по словам Мережко, если проводится какой-то саммит, обсуждаются какие-то вопросы или, тем более, принимаются какие-то решения, связанные с Украиной, то надо как минимум пригласить президента Украины.

"Потому что решать вопросы Украины за спиной Украины - это очень напоминает Мюнхенский сговор", - отметил депутат.

Также Мережко добавил, что следует пригласить и европейских лидеров, поскольку они сейчас помогают Украине не меньше, чем США.

"И это вопрос также европейской безопасности. Без их участия проводить такую встречу нельзя", - считает народный избранник.

Также он напомнил, что против российского диктатора Владимира Путина есть ордер на арест Международного суда.

"Относительно Будапешта - я не представляю, как Путин будет лететь через воздушное пространство, потому что он военный преступник и террорист", - подчеркнул Мережко.

По его мнению, если самолет с Путиным будет лететь через воздушное пространство той страны, которая является членом Международного уголовного суда и стороной Римского статута, то эта страна должна арестовать главу Кремля.

"Честно говоря, я думаю, что Путин побоится вообще лететь в Венгрию, потому что он параноик, он боится покушений и так далее. Он боится лететь через воздушное пространство европейских стран. Он боится, потому что несмотря на все проблемы, Венгрия остается страной европейской демократии", - высказал мнение чиновник.

Поэтому, Мережко вообще сомневается, что Путин решится прилететь в Будапешт.

К тому же, он добавил, что сначала надо, чтобы встретились госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Думаю, что Трамп не хочет повторения такого фиаско, как это было на Аляске. И если у Трампа после этой встречи Лаврова и Рубио не будет уверенности в том, что Путин действительно готов к серьезным переговорам, то он может отменить такой саммит. Потому что он не хочет позориться во второй раз", - высказал предположение нардеп.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики вообще считает, что российский диктатор Владимир Путин не готов и не будет никогда, видимо, готов к серьезным переговорам.

