На судьбу линкора повлияли события Второй мировой войны.

В 1940 году в Соединенных Штатах разработали план по строительству пятого линкора класса "Айова" под названием USS Illinois. Двумя годами позже стартовало его изготовление, но он так и не был задействован в войсках.

Четыре грозных корабля этого класса, которые предшествовали USS Illinois, были задуманы как идеальные линкоры, оснащенные тяжелой броней. Речь о кораблях USS Missouri, New Jersey, Wisconsin и Iowa, рассказывает ресурс Slash Gear.

Через год после того, как Япония атаковала Перл-Харбор в декабре 1941 года, а США вступили во Вторую мировую войну, Штаты начали строить пятый и шестой корабли класса "Айова". Но, к сожалению для "Иллийноса", тот год показал, что будущее войны на море принадлежит авианосцам.

"В битве за Мидуэй в июне 1942 года авианосцы США "Йорктаун", "Хорнет" и "Энтерпрайз" уничтожили четыре японских авианосца: "Хирю", "Кага", "Сорю" и "Акаги". Это была решающая победа, которая продемонстрировала, что авианосцы станут доминирующей силой во Второй мировой войне. Это означало, что "Иллинойс" никогда не будет задействован, поскольку тактика изменилась и авианосцы вышли на первый план", – объясняют авторы.

События тех лет показали, что американские ВМС должны сосредоточиться именно на авианосцах, а не на линкорах. Последним хватало огневой мощи, но авианосцы имели гораздо большую универсальность применения. И шесть кораблей класса "Айова" просто не соответствовали потребностям ВМС США.

Возместить стоимость недостроенного линкора удалось лишь спустя полтора десятилетия – его разобрали на металлолом.

Четыре завершенных линкора класса "Айова" продолжали служить с перерывами, и лишь в начале 1990-х годов последний из них был выведен из эксплуатации. Теперь они – лишь музейные экспонаты.

Сейчас США не эксплуатируют линкоры, но они занимают почетное место в военной истории. Они были одними из самых мощных и боеспособных военных кораблей, которые когда-либо строились. Например, USS Iowa имел водоизмещение примерно 57 540 тонн, экипаж чуть более 1900 человек и был вооружен большим количеством орудий.

"Несмотря на свои грозные размеры и мощность, эти корабли были далеко не медленными. На самом деле, USS New Jersey вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый линкор, когда во время испытаний в 1968 году развил скорость чуть более 40 миль в час. Айова участвовал во Второй мировой войне и дважды возвращался к службе: во время Корейской войны, а затем в 1980-х годах. Таким образом, Соединенные Штаты четко признали, что в их арсенале не было другого оружия, которое бы отвечало всем этим требованиям, и не будет его в течение нескольких следующих десятилетий. Однако USS Illinois так и не был добавлен во флот", – говорится в материале.

Авторы считают, что если бы "Иллинойс" таки был достроен, он стал бы музейным кораблем, таким же величественным, как и любой другой представитель своего класса.

Существует вероятность, что эти линкоры ВМС США могут быть снова введены в эксплуатацию, но из-за высокой стоимости и логистических проблем эта вероятность мала.

