БЭБ вводит Индекс экономической безопасности регионов в рамках проекта 'Экономический щит', - Цивинский

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) запускает новый национальный проект "Экономический щит", в рамках которого будет создан Индекс экономической безопасности регионов.

Об этом во время встречи с предпринимателями в Одессе сообщил директор БЭБ Александр Цивинский, передает пресс-служба ведомства.

По словам Цывинского, новый инструмент позволит осуществлять аналитическую оценку экономической ситуации в каждой области, определять ключевые риски и угрозы экономической стабильности, а также оперативно реагировать на выявленные проблемы.

"Мы запускаем системный проект, который поможет не только видеть реальную картину в экономике, но и предотвращать риски. Наша цель - создать систему, где бизнес чувствует не давление, а партнерство с государством", - подчеркнул директор БЭБ.

"Экономический щит" как основа доверия бизнеса к государству

Глава БЭБ подчеркнул, что "Экономический щит" должен стать отправной точкой построения новой модели отношений между бизнесом и государственными структурами - основанной на равных правилах и доверии.

"Мы обеспечиваем честные условия для тех, кто работает в правовом поле. Это залог стабильного развития предпринимательства и взаимного доверия", - добавил Цивинский.

Борьба с теневой экономикой

Во время встречи в Одессе также обсудили дальнейшее сотрудничество БЭБ с предпринимателями в противодействии теневой экономике.

Участие в мероприятии приняли представители более 40 крупнейших компаний региона, руководство Одесской областной военной администрации и общественный сектор.

Справка: Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) - центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере противодействия экономическим преступлениям и обеспечивает экономическую безопасность государства.