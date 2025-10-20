Сбой произошёл в Amazon Web Services.

Amazon Web Services испытывает масштабный сбой, который привел к отключению множества онлайн-сервисов, включая Google, Canva, Facebook, Viber, Signal, Fortnite, ChatGPT, Epic Games Store, и другие.

Сервис проверки состояния AWS Downdetector сообщает о "влиянии на работу" нескольких сервисов и указывает, что компания "исследует увеличение числа ошибок и задержек в работе нескольких сервисов AWS в регионе US-EAST-1", хотя сбои затрагивают и другие регионы мира, включая Украину.

Пользователи Reddit сообщают, что голосовой помощник Alexa от Amazon не отвечает на запросы и не выполняет команды, а некоторые функции, такие как заранее установленные будильники, не работают.

Проблемы AWS также влияют на платформы, работающие в его облачной сети, включая Perplexity, Airtable, Canva и приложение McDonalds. Причина сбоя пока неизвеста, и непонятно, когда сервисы вернутся к обычной работе.

Панель состояния AWS впервые зафиксировала проблемы в регионе US-EAST-1 в 11:11 по Киеву. В 11:51 Amazon сообщила, что активно работает над смягчением последствий и выяснением причины.

На момент написания заметки, многие сервисы восстановили работу, но, к примеру, Canva всё ещё недоступна.

