Лосось положительно влияет на сердце, психическое здоровье и мышечную массу.

Лосось - вкусная и невероятно полезная рыба. О преимуществах его для здоровья рассказало издание Cleveland Clinic Health Essentials.

"Лосось прекрасно влияет на сердце, психическое здоровье и мышечную массу. Употребление его два раза в неделю поможет поддерживать активный образ жизни и здоровый вес", - утверждает дипломированный врач Джулия Зумпано.

По ее словам, лосось, который мы едим, вылавливается в дикой природе или выращивается на фермах. Но из-за того, что его количество в море уменьшается, около 70% рыбы, которая попадает на прилавки, выращено на фермах.

Эксперт объяснила, почему лосось заслуживает того, чтобы быть в рационе. Порция из 85 г выращенного на ферме приготовленного лосося содержит:

• 175 калорий;

• 11 граммов жира;

• 19 граммов белка;

• 52 миллиграмма натрия;

• 1,2 грамма омега-3 жирных кислот;

• 2 микрограмма витамина B12;

• 35 микрограммов селена;

• 11 микрограммов витамина D;

• 7 миллиграммов ниацина;

• 1 миллиграмм витамина B5;

• 214 миллиграммов фосфора.

В лососе, выловленном в дикой природе, меньше калорий и насыщенных жиров, но немного больше белка и омега-3 жирных кислот. Польза этой рыбы для здоровья обусловлена содержанием в ней белка, витаминов и минералов.

"Лосось особенно полезен для вас, потому что он богат омега-3 жирными кислотами и имеет низкое содержание ртути, которая может быть вредной для человека в больших количествах", - отметила эксперт. Она подробно рассказала о преимуществах этого продукта для организма.

1. Укрепляет сердце

Омега-3 жирные кислоты полезны для сердца, поскольку они могут снижать кровяное давление, уровень триглицеридов и "плохого" холестерина.

"Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, могут защитить ваше сердце, особенно если его употреблять в рамках средиземноморской или растительной диеты", - пояснила Зумпано.

2. Улучшает работу мозга

Добавление даже небольшого количества лосося в ваш рацион может улучшить мышление и память, то есть когнитивную функцию.

"Рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот обладает противовоспалительным действием и предотвращает когнитивное старение", - говорит врач.

По ее словам, исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Neurology, свидетельствует, что употребление большего количества омега-3 жирных кислот может укрепить гиппокамп - участок мозга, связанный с памятью и обучением.

3. Улучшает психическое здоровье

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США рекомендует употреблять две порции рыбы еженедельно. Но исследование, которое вышло в 2018 году в издании Wiley Online Library, показало, что даже одна порция лосося в неделю уменьшает риск депрессии, особенно у женщин.

"Лосось также богат витамином D, который, как показали исследования, является критически важным для психического здоровья. Он может помочь улучшить общее настроение и регулировать сон", - сообщила Зумпано.

4. Увеличивает мышечную массу

Лосось содержит как белок, так и омега-3 жирные кислоты, которые важны для развития мышц. Исследование, опубликованное в 2021 году в журнале National Library of Medicine, показало, что употребление двух порций этой рыбы в неделю может значительно увеличить мышечную массу (или общее количество мышц).

"Лосось - это полноценный источник белка, богатый питательными веществами. Это отличный выбор для наращивания мышц", - заверила эксперт.

5. Укрепляет кости

Лосось богат витамином D, который участвует в усвоении кальция - важного для прочности костей микроэлемента.

"Витамин D имеет решающее значение для усвоения кальция, здоровья костей и предотвращения остеопороза. Лосось - это естественный способ обеспечить достаточное количество витамина D", - говорит Зумпано.

Может ли быть употребление лосося опасным

Лосось, как правило, безопасен для употребления. Но стоит быть осторожными с сырой рыбой из-за возможного заражения паразитами или бактериями.

"Однако для большинства людей польза лосося для здоровья значительно перевешивает риски. Особенно если его покупать у авторитетного поставщика, а затем правильно готовить", - уточнила врач.

Ранее УНИАН писал, что лучше - рыба или рыбий жир. По мнению ученых, сардины как недорогой и доступный источник омега-3 и других полезных для сердца питательных веществ, таких как кальций, калий и магний, могут даже стать лучшей альтернативой рыбьему жиру.

