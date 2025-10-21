После того, как украинский лидер посетил Белій дом, его европейские союзники попытаются укрепить его позиции, пока не стало слишком поздно.

Европейские союзники Украины спешат укрепить ее позицию в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дело в том, как пишет Politico, что европейские лидеры опасаются, что Трамп и Путин могут заключить неудачное соглашение о прекращении огня, которое ослабит всю Европу.

Европейские лидеры стремятся согласовать трехсторонний пакет поддержки Украины для обеспечения максимально сильных позиций в переговорах о возможном перемирии. Этот пакет включает в себя увеличение финансирования и наращивание поставок оружия Украине, а также введение новых антироссийских санкций.

Видео дня

Издание подчеркнуло, что кроме поставок оружия Украине, Евросоюз близок к соглашению по двум другим важнейшим пунктам своей поддержки: 19-му пакету санкций, которые ударят по "военному бюджету" Путина, и изъятию замороженных финансовых активов РФ, чтобы разблокировать около 140 млрд евро для Украины.

"Союзники Киева вновь осознали свою актуальность после того, как Трамп в очередной раз изменил свою позицию, заявив, что готов заморозить конфликт на нынешних линиях фронта - менее чем через месяц после того, как он заявил, что Украина может вернуть себе все свои территории", - акцентировало издание.

Изменение позиции Трампом возродили опасения, что он может заставить президента Украины Владимира Зеленского отдать РФ земли, которые она хочет. По словам европейских чиновников, такой исход станет катастрофой не только для Украины, но и для них.

Дипломаты ожидают, что Зеленский лично или по видеосвязи обратится к лидерам Евросоюза на саммите в четверг, чтобы заручиться их поддержкой.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что некоторые лидеры ЕС будут лоббировать участие Зеленского во встрече Трампа и Путина и в любых переговорах относительно завершения войны.

Как объяснило издание, в Европе больше всего опасаются, что Трамп снова встанет на сторону Путина в определении того, каким будет мирный процесс, и окажет давление на Зеленского, чтобы тот принял российские условия, что может привести к уступке территорий на востоке страны. Они обеспокоены тем, что недавний разговор Путина с Трампом снизил готовность того помогать Зеленскому.

Среди дипломатов ЕС широко распространен скептицизм по поводу серьезности намерений Путина начать мирные переговоры. Многие рассматривают его предложение о новой встрече с Трампом как очередную попытку затянуть время.

Переговоры в Будапеште

Во время недавнего телефонного разговора Трамп и Путин договорились встретиться в Будапеште, чтобы обсудить прекращение войны в Украине. После этого Зеленский решительно высказал готовность присоединиться к этой встрече.

Спустя некоторое время у Трампа начали повторять давний российский нарратив о том, что для прекращения войны Украина должна отдать РФ весь Донбасс.

Вчера Зеленский заявил, что Украина вместе с союзниками приблизилась к возможному завершению войны с РФ, прежде всего, благодаря усилиям президента США Дональда Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: