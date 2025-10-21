Территориальный вопрос является одним из ключевых факторов для достижения мира.

Россия и Украина недавно заявили, что их позиции по мирному соглашению далеки друг от друга после встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщили американские, европейские и украинские чиновники, Трамп был откровенным с Зеленским во время встречи и выражал разочарование, отказавшись смотреть на карты боевых действий, которые принесла украинская сторона.

По словам чиновника, Трамп сказал Зеленскому, что его главной целью является окончание войны и дал понять, что не привязан ни к одному конкретному территориальному результату.

Два американских чиновника также добавили, что президент США сказал украинскому лидеру, что Киев не должен ожидать скорого получения ракет большой дальности "Томагавк".

Уже в понедельник Трамп признал, что ему оказалось гораздо сложнее преодолеть разногласия между Зеленским и Путиным, чем он того ожидал.

"До сих пор усилия Трампа привели к тому, что конфликт приближается к пятому году с ростом количества жертв, все более мощными воздушными ударами в России и Украине и ростом финансовых затрат западных союзников Украины", - подчеркнули в WSJ.

В издании напомнили, что в центре переговоров были сложные территориальные споры, а именно судьба Донбасса. Отмечается, что российские оккупанты продвигаются на этой территории, имея огромные потери среди населения РФ. В Кремле ранее говорили, что могут согласиться на перемирие, если Украина отдаст россиянам остальную часть региона, а Белый дом время от времени был открытым к этому предложению.

В то же время украинские и европейские чиновники считают такую уступку неприемлемой, а Украина заявляет, что не отдаст территории области, которые РФ не захватила, ведь таким образом Москва пойдет дальше и не остановится.

В свою очередь в Кремле отметили, что позиция РФ не изменилась, отклонив предложение Трампа заморозить нынешнюю линию фронта.

"Россия удерживает около пятой части территории Украины, но последние продвижения происходят с огромной медлительностью. Трамп отказался вводить новые финансовые ограничения в отношении России или предоставлять Украине тяжелое вооружение, которое могло бы склонить чашу весов в пользу Киева и заставить Путина пойти на уступки в переговорах", - считают в WSJ.

Однако российские и американские чиновники договорились провести переговоры в ближайшие дни между Трампом и Путиным в Будапеште. Известно, что встреча двух лидеров на Аляске в августе не привела к обязательству РФ о прекращении огня.

В то же время французские чиновники заявили, что будут пытаться добиться от России согласия на прекращение огня в обмен на разрешение самолету Путина лететь в Венгрию.

"Присутствие Владимира Путина на территории ЕС имеет смысл только в том случае, если это позволит достичь немедленного и безоговорочного перемирия", - сказал журналистам министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник в Люксембурге.

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Ранее в CNN сообщили, что встреча Трампа и Путина в Будапеште может не состояться. Это связано с тем, что встреча государственного секретаря США Марко Рубио с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым отложена.

По словам собеседников CNN, встреча Рубио и Лаврова пока не состоится, ведь они "имеют разные ожидания относительно возможного прекращения вторжения России в Украину".

В свою очередь The Washington Post писал, что Трамп каждый раз ведется на ложь Путина, поэтому встреча в Будапеште ничего не изменит. По словам обозревателя издания, неспособность президента США "оказать большее давление на Россию является тем более обидной, что Украина достигает значительных успехов в оказании давления самостоятельно".

"Если бы Трамп перестал колебаться в социальных сетях и начал давить, это могло бы убедить Путина, что он больше не имеет пути к победе и что ему лучше серьезно вести переговоры. Но каждый раз, когда кажется, что Трамп начинает это понимать, он позволяет бывшему агенту КГБ в Кремле задобрить себя. Трамп, очевидно, на каком-то уровне понимает, что Путин "обманывает" его, - и все равно каждый раз на это ведется", - считает аналитик Макс Бут.

