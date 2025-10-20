Враг уже применял новые боеприпасы для атак по Украине.

В России перешли к серийному выпуску новых управляемых авиабомб, боевой радиус которых составляет до 200 километров. Разработчики страны-агрессора усовершенствовали универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые устанавливают на различные авиабомбы.

Такое заявление сделал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет "РБК-Украина". По его словам, такая модификация помогает россиянам придавать боеприпасам управляемости и уничтожать дальность поражения целей.

Скибицкий отметил, что враг уже применял новые боеприпасы для атак по Украине. В частности, оккупанты били ими по Днепру. Кроме того, по данным разведки, россияне пытаются увеличить устойчивость этих систем к украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

Представитель ГУР также подтвердил, что новые российские бомбы могут встречаться в открытых источниках под названиями "Гром-1" или "Гром-2":

"Мы говорим о том, что боевой радиус применения таких бомб будет 150-200 километров. По нашим данным, одни из последних испытаний, которые они провели, – они достигли дальности 193 километра".

Переход России к серийному производству этих авиабомб увеличивает угрозу для прифронтовых областей и крупных городов Украины.

Война в Украине: это стоит знать

В Министерстве энергетики Украины заявили, что российские оккупанты хотят оставить украинцев без газа. Враг атакует критическую инфраструктуру, поэтому растет потребность в импорте голубого топлива.

Тем временем Украина тоже наносит удары по противнику. Во временно оккупированном Крыму поразили новейшую российскую радиолокационную систему. Сделали это бойцы ГУР.

Вас также могут заинтересовать новости: