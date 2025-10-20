Правила в метро обновили из-за роста пассажиропотока в районах с выходом к аэропортам и туристическим зонам.

В метрополитене Стамбула (Турция) изменили правила перевозки багажа - там установили новый предел веса чемоданов и дополнительную плату.

Как пишут местные СМИ, в Стамбуле вступили в силу новые правила, касающиеся пассажиров, путешествующих в метро с багажом.

"Компания Metro İstanbul ввела обновленные ограничения по весу, размеру и количеству чемоданов, чтобы повысить комфорт и безопасность пассажиров. Отныне слишком тяжелые чемоданы в метро не будут допускаться, а пассажиры с несколькими единицами багажа будут платить дополнительную плату", - говорится в публикации.

Отмечается, что компания Metro İstanbul, являющаяся дочерним предприятием Стамбульской городской администрации, обновила правила перевозок из-за роста пассажиропотока, в частности в районах с выходом в аэропорты и туристические зоны. Согласно официальному заявлению, ограничения касаются как веса, так и количества чемоданов, которые можно взять с собой в вагоны.

Теперь в метро разрешено проносить чемоданы или грузы весом лишь до 30 килограммов. Также установлено ограничение по размерам: чемоданы, превышающие 120×60×50 сантиметров, включая мешки, коробки и другие упакованные грузы, не будут допускаться к станциям и вагонам.

Под новые правила подпадают и большие походные рюкзаки - они тоже считаются багажом.

Согласно новым нормам, пассажир может иметь при себе не более одного большого чемодана и одного чемодана ручной клади (или небольшой/средний рюкзак). Если лимит превышен и человек хочет зайти в метро с несколькими чемоданами, с него будет взиматься дополнительная плата в размере одной стандартной стоимости поездки.

Местная власть отмечает, что ограничения приняты для "обеспечения справедливого распределения места в вагонах и поддержания комфортных условий для всех пассажиров".

