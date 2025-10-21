Владельцы заведения не спешат приводить зеркала в порядок.

Париж запоминается каждому туристу, которому хотя бы раз доводилось там бывать. Ателье высокой моды и тут же - огромное количество нищих и попрошаек, ослепляющая своей красотой архитектура и грязные, замызганные улочки буквально в 10 минутах от центральных аллей.

Париж - это симбиоз утонченности, изящества, абсурда и историй, о которых не принято говорить вслух. Одним из таких неоднозначных мест стал и Laperouse Paris - ресторан с пикантным прошлым.

История ресторана Laperouse в Париже - чем он уникален

Если вы спросите любого француза о том, какие самые модные рестораны в Париже, однозначно услышите название этого заведения. Laperouse - это заведение на набережной Гран Огюстен 51, прямо на берегу Сены. В 17 веке на этом месте располагался частный особняк лимонадье Людовика XIV. Расположение было очень удачным - напротив ресторана был рынок, где продавали дичь, птицу и потрошка, благодаря чему шеф-повара могли получать самые свежие продукты.

На первом этаже владелец ресторана открыл небольшой отель для гостей и выделил несколько комнат под съем для персонала. Именно так в Париже появился известный салон, который прославил бывшего королевского лимонадье.

Отель и ресторан в одном здании произвел фурор среди зажиточной парижской публики - торговцы, купцы, литераторы и просто богачи приходили, чтобы вкусно пообедать, а затем, уединившись в номере, подсчитать свои доходы или заключить выгодную сделку.

Тогда, в 17 веке, все горожане знали, какие французские рестораны есть в Париже, но и догадывались, за чем можно прийти в Laperouse. Благодаря абсолютной приватности, которую гарантировали владельцы заведения, часто богачи приводили в номера куртизанок, с которыми расплачивались бриллиантами. Девушки, не желая быть обманутыми, сразу проверяли камни на подлинность, царапая их о зеркала.

В 1840-м году, когда владеть заведением стал Жюль Лаперуз, отель-ресторан стал еще более популярным, особенно среди парижской интеллигенции. Изысканная французская кухня, потрясающий интерьер и статус заведения привлекатели настоящих знаменитостей. В Laperouse неоднократно бывали Ги де Мопассан, Александр Дюма, Эрнест Хемингуэй, Уинстон Черчилль, Виктор Гюго и другие известные личности.

Сейчас ресторан Laperouse может посетить любой турист, чтобы своими глазами увидеть тщательно восстановленный интерьер 17 века - кожаные панели на стенах, тисненные золотом, портьеры из шелка, расписные потолки и зеркала у бара, на которых сохранились те самые "проверочные" царапины.

