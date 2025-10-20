К разговорам о будущем Украины стоит привлечь и ее саму, подчеркнул французский лидер.

Во время встречи между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным за столом переговоров должны быть представители Украины и Европы.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Bloomberg. Французский лидер добавил, что встреча Трампа и Путина для обсуждения "двусторонней повестки дня" является "хорошей вещью".

Но при этом он добавил, что к разговорам о будущем Украины стоит привлечь и ее саму.

Видео дня

"С того момента, как речь заходит о судьбе Украины, украинцы должны быть за столом переговоров. С того момента, как обсуждаются вопросы, затрагивающие безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом", – акцентировал Макрон.

Встреча Трампа и Путина

На днях президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения еще одной личной встречи с диктатором Владимиром Путиным. На этот раз – в Будапеште, что в Венгрии. Точной даты Трамп не называл.

Под вопросом остается и маршрут, по которому кремлевский диктатор собирается добираться до Будапешта. Одна из стран ЕС – Болгария – вызвалась предоставить ему воздушный коридор. Хотя Болгария не имеет границ с Венгрией, обе страны граничат с Сербией.

Народный депутат Украины Александр Мережко, комментируя возможную встречу в Будапеште в интервью УНИАН, сказал, что она может и не состояться. По его словам, Путин побоится лететь в Венгрию. Он также не исключает, что этот саммит может отменить и Дональд Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: