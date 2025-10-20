В ЕС отреагировали на сообщения медиа, что якобы президент США Дональд Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского относительно отказа от двух восточных областей Украины.

В Европейском Союзе считают, что давить на Украину, как жертву агрессии, об отказе от всей Донецкой и Луганской областей - неприемлемый подход. Надо давить на Россию, чтобы в Кремле отказались от войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом верховный представитель ЕС Кая Каллас сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

В частности, у топ-дипломата ЕС спросили, должна ли Украина отказаться от остального Донбасса, чтобы заключить соглашение с Россией о прекращении войны.

Видео дня

"Мы не должны забывать, что Россия является агрессором, а Украина - жертвой. Поэтому, давление на Украину, как на жертву, не является правильным подходом. Но не только для Украины, но и также для европейской и глобальной безопасности. Потому что, если (российская) агрессия окупится, это будет служить как приглашение, чтобы прибегнуть к агрессии еще где-то", - отметила Каллас.

По этой причине, по ее словам, в ЕС определена очень четкая стратегия:

"Оказание давления на Россию прекратит эту войну".

По ее убеждению, Россия имеет возможность быстро прекратить войну, но российский диктатор Владимир Путин в этом не заинтересован.

"Если мы просто уступим, а Россия получит то, чего хочет - тогда мы увидим больше такого. Мы уже видели это в истории, несколько раз", - считает Каллас.

Она добавила, что подход Евросоюза четкий - помогать Украине защищаться и давить на Россию, чтобы война была прекращена.

При этом у нее спросили, является ли президент США Дональд Трамп надежным партнером для Европы, потому что собирается встречаться с Путиным без президента Украины Владимира Зеленского.

"Я думаю, что президент Трамп искренен в попытке прекратить эту войну. Это очень четко понятно. Мы тоже хотим прекращения этой войны. Украинцы безусловно хотят прекращения этой войны. Кто не хочет прекращать эту войну, так это Россия", - подчеркнула Каллас.

Она считает, что внимание европейцев не должно отвлекаться, потому что надо заставить Россию желать мира. Соответственно, если Европа не является частью двусторонних встреч между Трампом и Путиным, тогда "ничего не должно вытекать из тех встреч".

Отдельно Каллас напомнила, что Украина еще с февраля готова на безусловное прекращение огня, но Россия не заинтересована в мире.

"Мы все поддерживаем усилия Трампа прекратить войну, но Путин будет серьезно вести переговоры, только если будет думать, что он проиграет", - подчеркнула Каллас.

Санкции против РФ

Верховный представитель ЕС добавила, что на этой неделе в ЕС планирует ввести новые санкции против России.

"Министры сегодня ясно сказали, что после 19-го пакета санкций мы должны работать над следующим пакетом. Это будет не последний пакет", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что Украина нуждается в большей финансовой и военной поддержке.

"Министры обсудили предложение Еврокомиссии мобилизовать замороженные российские активы на нужды обороны Украины. Сегодня есть широкая поддержка, чтобы это сделать. И крайне важно, чтобы мы достигли прогресса в решении правовых и фискальных вопросов на этой неделе. Репарационный заем может послать очень мощный сигнал для Москвы, что они не смогут продержаться больше нас", - подчеркнула Каллас.

При этом, по ее словам, в контексте снарядной инициативы для Украины, из 2 миллионов боеприпасов до сих пор не удалось собрать 300 тыс снарядов.

Давление на Украину - больше новостей

По данным Reuters, Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме 17 октября давил на украинского лидера, чтобы Украина уступила территории.

Чиновники США предложили Зеленскому обмен в таком формате, как об этом писали в СМИ - что Украина якобы должна уступить Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Зеленский отказался от такого обмена.

