Известная украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о своей личной жизни после развода. В частности, она призналась, ходит ли на свидания и какого мужчину хочет видеть рядом.

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" поделилась в комментарии программе "Тур звездами", что на самом деле не имеет свободного времени на свидания. По словам актрисы, она даже не всегда имеет возможность посетить какие-то публичные мероприятия. В то же время Анна готова найти место в своем плотном графике для будущего партнера.

"У меня не то, что нет времени ходить на свидания, если бы меня кто-то хороший пригласил, я бы с радостью пошла бы и время нашла. У меня нет времени, где познакомиться, потому что я, как правило, или на съемочной площадке, или на детской площадке с детьми, или снимаю свои ролики в Instagram - я почти никуда не выхожу. Но время я всегда найду. Главное, чтобы был тот человек", - отметила она.

Однако, Саливанчук подчеркнула, что точно не хотела бы встречаться с кем-то из коллег. По ее мнению, в семье хватит одной актрисы.

"Ни в коем случае... У меня никогда не было творческого человека среди моих партнеров. Звезда в семье должна быть одна. Я так вам скажу, мужчина-актер для меня - это коллега, поэтому нет", - пояснила Анна.

Напомним, что два года назад актриса развелась с нардепом Александром Божковым, от которого родила двух сыновей. Недавно Анна Саливанчук рассказала, общается ли с бывшим и принимает ли он участие в воспитании общих детей.

