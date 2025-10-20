Уже на этой неделе политики будут пытаться договориться об использовании замороженных российских активов для предоставления Украине кредита.

Европейские правительства спешат заключить соглашение об использовании замороженных российских активов. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что работа активизировалась после переговоров между Украиной и США, которые состоялись в пятницу, 17 октября. Президент Украины Владимир Зеленский подвергся в Вашингтоне давлению со стороны американского президента Дональда Трампа, чтобы принять требования Владимира Путина о прекращении войны.

"Мы видим усилия президента Трампа по установлению мира в Украине, и все эти усилия приветствуются, но мы не видим, что Россия стремится к миру. Мы обсуждаем, что еще мы можем сделать", – пояснила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Издание напоминает, что во время пятничной встречи Трамп предупредил Зеленского, что Путин угрожал "уничтожить" Украину, если она не подчинится. Президент США настоял, что когда он встретится с российским диктатором в Будапеште, мирное соглашение будет достигнуто.

В четверг, 23 октября, в Брюсселе должен состояться саммит европейских лидеров. Не исключено, что к ним присоединится и президент Украины. Как отмечают авторы, политики будут пытаться договориться об использовании замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере 140 млрд евро, который, по предложению канцлера Германии Фридриха Мерца, должен быть использован исключительно для вооружения Киева.

20 октября в Люксембурге министры иностранных дел ЕС выразили поддержку Украине. Они заявили, что блок должен согласиться на использование российских активов и новые санкции против РФ. Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веел заявил следующее:

"ЕС должен обеспечить Украине сильную стартовую позицию, предоставив военную помощь и рассмотрев возможности использования финансовых активов для предоставления ей определенного финансового облегчения, чтобы она имела лучшие карты на руках".

Чиновники ЕС уверены, что на предстоящем саммите Европейская комиссия получит зеленый свет на подачу предложения о предоставлении кредита траншами, которые будут использованы для закупки оружия на нужды Украины. По словам главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро, это финансирование "даст Украине возможность защищаться в течение как минимум трех лет".

Примечательно, что в начале саммита не будет присутствовать пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Издание пишет, что это позволит другим 26 лидерам потенциально достичь договоренности без него.

Западные лидеры "коалиции желающих" также проведут в пятницу телефонный разговор с Зеленским о дополнительной военной поддержке.

Использование замороженных активов РФ: преграды

Подавляющее количество иммобилизованных активов РФ хранятся в Бельгии, в центральном депозитарии Euroclear. И страна не планирует соглашаться на их использование, если не получит гарантий, что в случае успеха юридических обжалований со стороны Москвы расходы будут покрывать другие государства-члены ЕС.

Очевидно, что против этой идеи выступают и в Кремле. Там такой сценарий называют "незаконным захватом российской собственности – или, проще говоря, кражей".

Новые санкции против России

В Евросоюзе не могут прийти к согласию относительно следующего пакета санкций против России. Этот раунд включает и запрет на закупку сжиженного российского газа, начиная с января.

Против выступает Словакия – там хотят дополнительных уступок. Отмечается, что страны ЕС договорились о полном прекращении поставок российского газа в Европу до 2028 года (за исключением Словакии и Венгрии).

Военная поддержка Украины сократилась

Издание NZZ пишет, что западная военная и финансовая помощь Украине заметно сократилась. Издание объясняет, что США не предоставляют новое оружие с момента инаугурации Дональда Трампа.

Европа пыталась заместить эту помощь, но некоторое оружие она просто не производит. Отмечается, что летом обязательства Европы сократились на 57% по сравнению с первым полугодием 2025 года, со средних 3,8 до 1,9 миллиарда евро в месяц.

В целом же ежемесячная военная помощь всех стран-доноров была примерно на 40% ниже уровня первого полугодия.

