Справитесь ли вы с этой задачей за считанные секунды?

Головоломки на поиск слов являются одними из самых популярных умственных задачек в Интернете. Бесспорно, они выделяются среди других головоломок, ребусов или оптических иллюзий.

На первый взгляд может показаться, что это очень простые задания, но на самом деле это далеко не так. Ваши глаза и мозг задействуются для поиска конкретного слова не только среди большого количества букв, но и других элементов на изображении, которые будут отвлекать вас от цели. УНИАН подготовил для своих читателей новое задание.

Итак, ниже вы увидите изображение, где среди большого количества букв мы спрятали слово "сорока". Вам нужно его отыскать, соединив буквы в осмысленную комбинацию по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Справиться с этим заданием нужно за очень маленький промежуток времени. У вас будет всего 9 секунд на ответ.

Готовы проверить себя? Начинаем отсчет времени. Для удобства можете установить таймер.

Что ж, время исчерпано. Решение подобных головоломок – один из лучших способов расширить словарный запас, улучшить концентрацию внимания и навыки распознавания закономерностей. Также тренируется логическое и критическое мышление, память, умение управлять собственным временем. Подобные задачки полезны и для глаз.

Удалось ли вам отыскать слово "сорока" в течение отведенных 9 секунд? Если да, можете собой гордиться. Это было непросто сделать.

Ответ на головоломку:

